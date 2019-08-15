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понедельник, 19 августа 2019 00:41

Генетики создают спаржу для украинского климата

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В Институте овощеводства и бахчеводства Национальной академии аграрных наук Украины создали полигон для испытания гибридов спаржи. Получили ее у ведущих селекционеров мира. За нее не платили. Взамен обещали рассказывать о результатах выращивания.

- До нас этого никто не делал. Аграрии получат объективную информацию, потому что мы никого не расхваливаем. Будет видно, за какой сорт стоит браться, а какой убыточен. До сих пор фермеры слышали только рекламы отдельных компаний, - рассказывает Татьяна Ивченко, 40 лет, заведующая лабораторией генетики и биотехнологий Института овощеводства и бахчеводства. - Идею полигона мы придумали с аспиранткой. Всю зиму писали письма по электронной почте в известные компании. Они прислали нам бесплатно семена. Мы заключили соглашение о сотрудничестве. Должны их информировать о результатах.

Собрали 25 гибридов спаржи. Посеяли и следят за развитием. После получения урожая определят, какие лучше всего подходят для украинского климата. Чтобы фермеры знали, плантации какой спаржи выгоднее закладывать.

- Мы в Институте не выводим собственные сорта, потому что это занимает 12-16 лет. Там сложная схема скрещивания. У украинских аграриев нет времени ждать, а берутся выращивать уже, пока есть спрос на эту культуру. Поэтому выбираем лучшие из лучших. У спаржи много нюансов. Например, итальянский невыгодно сажать, потому что вырастают длинные побеги. Рестораны не хотят такую ​​покупать, а просят среднюю.

Кроме спаржи, в Украине популярны другие нишевые культуры - батат, лук-шалот, артишок и цветной картофель. Их выращивают мелкие фермеры, которые не могут конкурировать с крупными компаниями. Продают малыми партиями.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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