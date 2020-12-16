Ежевику сажают на безветренные участки

- Соседка принесла детям ежевику с огорода. Понравилась. До того редко ее ели. Решила и себе посадить, - рассказывает 30-летняя Екатерина Георгийчук из села Бабин Кельменецкого района Черновицкой области.

Ежевика похожа на малину, но отличается по цвету и по вкусу. Слаще, ягоды терпковатые, с кислинкой. В Украине мало предприятий выращивают ее для продажи. Преимущественно разводят в частных садах.

- Почитала о пользе ежевики, - добавляет Екатерина Георгийчук. - В ней много калия и железа. Хорошо влияет на сердце и сосуды. Также укрепляет иммунитет.

Для ежевики подходят безветренные участки, которые хорошо прогреваются. Не стоит сажать в низине, где может застаиваться влага. Любит легкий, хорошо дренированный грунт. Ежевика лучше переносит засуху, чем малина. Наибольший урожай дает на хорошо увлажненных участках.

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