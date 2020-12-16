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понедельник, 21 декабря 2020 00:55

Ежевику сажают на безветренные участки

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- Соседка принесла детям ежевику с огорода. Понравилась. До того редко ее ели. Решила и себе посадить, - рассказывает 30-летняя Екатерина Георгийчук из села Бабин Кельменецкого района Черновицкой области.

Ежевика похожа на малину, но отличается по цвету и по вкусу. Слаще, ягоды терпковатые, с кислинкой. В Украине мало предприятий выращивают ее для продажи. Преимущественно разводят в частных садах.

- Почитала о пользе ежевики, - добавляет Екатерина Георгийчук. - В ней много калия и железа. Хорошо влияет на сердце и сосуды. Также укрепляет иммунитет.

Для ежевики подходят безветренные участки, которые хорошо прогреваются. Не стоит сажать в низине, где может застаиваться влага. Любит легкий, хорошо дренированный грунт. Ежевика лучше переносит засуху, чем малина. Наибольший урожай дает на хорошо увлажненных участках.

Заказать ежевику и получить консультацию по посадке можно на сайте titovchp.uaprom.net или по телефонам 0 (99) 604 33 22, 0 (63) 461 88 32, 0 (67) 629 94 55.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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