Два урожая за сезон собрать реально

Площади посевов сладкой кукурузы ежегодно растут. По словам агроэксперта Михаила Нагорняка, фермеры научились конвейерной технологии выращивания и комбинирования ее с другими ранними культурами - соответственно, собирать два урожая за сезон.

Хозяйственники на юге Винницкой области, вблизи границы с Молдовой, традиционно выращивают раннюю редиску. Собрав ее, высевают ультрараннюю сладкую кукурузу, поэтому собирают два урожая.

Фермер из Киевщины 40-летний Павел Иосипенко высевает овощной горох, а потом сладкую кукурузу. Гибриды выбирает ранние - Дейнерис, Роттердам, Мраморная или Белый Кролик. Ведь начиная с 22 июня день становится короче, и поздние сорта не успевают созреть.

Известно, что первый кочан стоит 10-15 грн. С 30 соток собираем 20 тыс. початков и зарабатываем 300 тыс. грн.

- Благодаря мощному стартовому росту даже в холодной почве и созреванию за 68-69 дней наши сверхранние Дейнерис и Роттердам имеют большой кочан. Очень вкусное зерно, потому что суперсладкое - сахаров более 22 процента. Вы получите сверхраннюю продукцию, если цена доходит до 15-20 гривен за кочан, - рассказывает директор компании "Мнагор" 40-летний Михаил Нагорняк.

Также в этом сезоне компания "Мнагор" с канадскими учеными совершили технологический прорыв. Одними из первых в Европе применили технологию "Радикс перфекта", которая дает устойчивость к ранневесенним холодам и засухе.

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