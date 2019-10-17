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понедельник, 21 октября 2019 06:05

Деревья на зиму обмазывают жиром

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- Для защиты от подмерзания в октябре обрезаю деревья. Так они не будут тратить силы на лишние ветви, - рассказывает Игорь Вознюк, 54 года, из села Елизаветовка Коростышевского района Житомирской области.

Обрезка также уменьшает нагрузку на корень.

- Как заладят осенью дожди, деревья погонят вверх. Корень в то время слабый, и ветви вытянут питательные вещества. Дерево до холодов должно задеревенеть, потому что обледенеет.

Секатором срезает сухие и поврежденные ветви. Обрабатывает срезы раствором медного купороса - 1 ч. л. на 1 л воды. Сверху мажет садовым варом или масляной краской.

- Если осенью срез не замазать, образуется дупло. В нем заводится грибок. Дерево слабеет. Приготовить садовый вар нетрудно. Можно купить и готовый.

Для приготовления садового вара плавит на слабом огне 400 г канифоли, 200 г пчелиного воска, 100 г несоленого жира. Не доводя до кипения, наливает стакан льняного масла и перемешивает. Как только растопится, снимает с плиты. Добавляет холодную воду и вымешивает, пока масса не станет тягучей. Сразу обмазывает древесину. Если обработку надо повторить, затвердевший вар снова разогревает.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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