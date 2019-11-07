Деревья на зиму красят водной краской

Павел Пащенко из села Богуново Ивановского района Одесской области в ноябре белит фруктовые деревья. Ждет, чтобы опали листья, и сразу разводит медный купорос.

- Я на этом уже собаку съел. Нигде не учился, только читал литературу. А еще жена агроном-плодоовощевод. Если что-то не знаю, то подскажет, - говорит Павел Пащенко, 57 лет. Имеет фундук, кизил, персики, сливы, абрикосы, яблоки, черешни, вишни, груши. Большинство привил сам. - Мы 23 года фермеровали, а теперь занялись садоводством. Сердце начало сдавать, нет здоровья те поля оббегать.

Кора - защитная оболочка растения, принимает на себя колебания температур, палящее солнце, сквозняки, мороз. От таких повреждений она грубеет и трескается. Ей нужно белое покрытие, чтобы отталкивать солнечные лучи.

- Без побелки никак не обойтись перед заморозками. Это выгоняет грибки и вредителей с коры, которые пристроились там на зимовку. А еще после побелки ствол не покроется ледяной коркой.

Белить можно известью, водоэмульсионной или водно-дисперсионной краской. Последняя держится на дереве два года. Раствор должен содержать клей или глину, чтобы прилипал к коре, и медный купорос для дезинфекции.

Перед побелкой стоит снять со стволов мох и старую кору. Для этого пользуется острым деревянным колком. Запрещены скребки или щетки для металла, так как ранят деревья. После очистки смазывает стволы дезинфицирующим раствором. Его делает из 10 л воды и 0,5 кг медного купороса. Для побелки из извести в 10 л воды разводит 3 кг мела или гашеной извести, 0,5 кг медного купороса и 100 г казеинового клея. Наносит на ствол и ветви.

- Побелка не украшает деревья, а защищает от зимнего солнца. В оттепель сок оживает под корой, а ночью замерзает. От такого перепада трескается кора, - рассказывает 47-летний Александр Мишин, столичный физиолог деревьев. - От солнечных ожогов кора становится бурая. Единственное спасение - водоэмульсионные краски. В них есть антигрибковые компоненты, которые год не смываются дождем. Также отпугивают запахом мышей и зайцев, которые любят грызть ствол.