Черные помидоры бледнеют при мариновании

- Намучилась в прошлом году с помидорами так, что в этом году согласилась на экзотику. Посеяла черные помидоры. Так с ними не знала фитофторы, - рассказывает Галина Мухина, 46 лет, из села Заречье Житомирской области. - На пакетике написано, что устойчивы к грибкам.

- Черные помидоры неустойчивы к фитофторе. Они просто раннеспелые, поэтому успевают отдать урожай, - говорит Роман Крутько, 51 год, из Института овощеводства и бахчеводства. - На эти сорта в последние годы начался бум. Дело не только в цвете, но и в антиоксидантных веществах. Они полезны для организма. Овощи приобретают темный оттенок от переопыления разных сортов. Чем их больше, тем темнее цвет. Такие гены есть у всех пасленовых.

Черные плоды отличаются только цветом и формой. Более мелкие, так как ученые не ставили целью вывести крупные плоды. Все сорта получены от гибридизации с полудикими формами. Бывают коричневого и темно-фиолетового оттенка, в зависимости от сорта.

- Черные овощи предназначены для употребления в свежем виде. При мариновании получается мутный рассол. При приготовлении бледнеют. Станут оранжевыми или красными.