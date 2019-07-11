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понедельник, 15 июля 2019 00:46

Благодаря прищипыванию к винограду доходит больше солнца

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— Если упустить момент для прищипывания, можно потерять треть урожая винограда. Если не в этом году, то в следующем точно, — рассказывает 61-летний Анатолий Григораш из поселка Ружин Житомирской области.

Если прищипнуть верхушку лозы, к гроздьям доходит больше солнца, свободнее циркулирует воздух. Удаление верхушек побегов уменьшает количество больных листьев и ухудшает условия для развития грибков. В результате лучше вызревает виноград и урожай удваивается.

Мужчина срезает секатором побеги выше пасынка на 3-4 см. Тогда притормозится рост верхушек, но не повреждается рост и развитие почек, заложенных на будущий год. Если срезать больше, то начнут расти и подмерзнут зимой. У ранних сортов прищипывает побеги первыми. Далее на очереди среднего и позднего сроков созревания.

- Особенно эта процедура необходима орошаемым виноградникам. У них активно растут побеги и листья, из-за чего кусты сгущаются и ягоды поздно наливаются соком.

Виноградарь выращивает гибридные сорта Андрюша и Румба. Имеют 1 кг грозди с яйцевидными, темно-розовыми ягодами. Созревают за 115 дней. Виноград Фуршетный темно-синего цвета, родит грозди 700-800 г, пахнет шелковицей. Из бессемянных сортов есть Велес, который созревает за 100 дней. Вырастают грозди в 3 кг с розовыми ягодами.

— Всегда советую иметь тройку виноградаря Крайнова — сорта Преображение, Виктор и Юбилей Новочеркасска. Пригодятся тем, кто хочет путный урожай или продавать свежие ягоды и саженцы. Ягоды этих сортов расходятся лучше всего.

Их грозди в среднем весят 700 г, хотя отдельные могут нарастать до 3 кг.

- При посадке удобряю лозу сполна, чтобы не голодала. Для этого копаю глубокие ямы. Вношу двойной суперфосфат, сульфат калия и магния, древесную золу. Именно они помогают лозе вызреть, а ягодам набрать достаточно сахара. После такой подкормки в следующем году могу получить от молодого куста до 5 килограммов урожая.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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