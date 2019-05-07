Бесплатная доставка набора "Санекс Septix" будет в мае

Самая большая проблема для хозяев дома - очистка выгребной ямы. Вызвать ассенизатора - морока, и недешево. Поэтому наиболее эффективно в решении этой проблемы справится биопродукт "Санекс Septix". После 3-месячного использования биопродукта, отходы из ямы откачивают на огород. Это жидкость без запаха. Можно использовать как удобрение.

Канадские биопродукты "Универсал" и "Био Дрен" ТМ "Санекс Septix" помогут очищать трубы от жировых и других органических отложений. Они чистят всю протяженность внутренней поверхности трубы. Также продукты эффективно избавляют от неприятного запаха.

Если нет времени на дозировку биопродуктов, то биопродукт "Санекс Комплекс" в виде таблеток сделан именно для вас. Биотаблетку надо поместить в сливной бачок. Вы можете спокойно заниматься своими делами, а таблетка очистит канализационную трубу и переработает органические отходы в септике.

В мае набор "Санекс Био Дрен" и "Санекс Комплекс" доставят бесплатно Укрпочтой.

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