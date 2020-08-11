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Баклажаны обрабатывают горьким отваром

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- Баклажаны - самые прихотливые овощи на огороде, - рассказывает 59-летняя Анна Иванюк из города Христиновка Черкасской области. - От избытка влаги - погибают, в жару побеги наклоняются, перестают расти. Поливаю каждый вечер теплой водой под корень.

Выращивает сорта Клоринда, Воловье сердце и Бычок. Кусты подвязывает. Вырастают выше 1 м и дают плоды по 1 кг.

- Понравились круглые баклажаны Гелиос и Буржуй, - продолжает. - За 120 дней от посадки плоды набирают до 300 граммов. Эти пузатики напоминают помидоры или мини-тыкву. Не похожи на баклажаны, пока не попробуешь. Похожая форма у сорта Глобус, а кожура полосатая с белым. Круглые плоды также у сортов Лидер и Санчо Панса, они почти черные.

Баклажаны плохо растут без подкормки. Удобрения способствуют развитию растения, укрепляют корни.

Анна Иванюк бросает 5 кг скошенной зелени в бочку на 50 л. Добавляет полведра коровяка и стакан золы. Заливает водой и настаивает в теплом месте неделю.

Перед применением смешивает удобрение и воду в пропорции 1:3. Поливает по литру под куст.

- Участок с баклажанами облюбовали колорадские жуки. Любят синенькие больше, чем картофель. Но баклажаны нельзя опрыскивать химическими препаратами. Овощи впитывают яд.

От вредителей можно укрыть кусты москитной сеткой. Чтобы не слетала, надо прикопать. Также избавиться жуков поможет раствор перца. Его горький вкус отпугивает насекомых. 50 граммов сушеного острого перца заливаю 5 литрами кипятка и варю 2 часа. Опрыскиваю участок вечером, в безветренную погоду. Через пять дней обработку повторяю.

А еще тля нападает. Ее уничтожаю раствором пепла. Его у нас в изобилии, потому что муж курит, - добавляет Анна Иванюк.

Полтора стакана табачного пепла разводит в 10 л воды. Настаивает сутки, а потом втирает 50 г хозяйственного мыла и обрабатывает баклажаны. Средство выводит тлю и с других растений и плодово-ягодных кустов. Для усиления эффекта вместе с пеплом настаивают окурки.

- Также прогоняю вредителей настоем ореха, он содержит дубильные вещества. Его опавшие листья осенью складываю в бочку и заливаю доверху кипятком. Накрываю и так стоит до весны. Затем литр этого настоя развожу в 10 литрах воды, опрыскиваю.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
17
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