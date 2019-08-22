Бабочку на капусте уничтожают чистотелом

- Капусту изрешетил паразит. Отверстия такие, как от проволочника на картофеле. Сначала на дне листьев собираются белые бабочки, которые откладывают личинки. Те подрастают и портят всю плантацию, - говорит Маргарита Ищенко, 40 лет, из села Навария Пустомытовского района Львовской области. - Соседка подсказала, что это белокрылка. Ее путают с тлей.

Бабочек стало меньше, когда обрызгала капусту отваром чистотела. Нарезает его свежие ветки и заполняет половину ведра на 10 л. Заливает доверху водой и оставляет на сутки настаиваться. Затем кипятят 30 мин., процеживают и разводят вдвое большим количеством воды. Опрыскивает капусту. Повторяет через неделю.

- Оказалось, что отложенные личинки лежат в земле и незаметно высасывают соки из растения. Если от них не получилось избавиться первым раствором, готовлю второй - убийственный.

Смешивает 10 л воды и 2 ст. л. карбофоса. Опрыскивает под вечер и накрывает грядку пленкой на 2 часа. Снимает укрытие, вредитель должен опасть с растения.