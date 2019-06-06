Аленку мохнатую изгоняют жгучей водой

- Аленка мохнатая потрепала полсада. Выела завязи с цвета сливы, айвы и абрикоса, - рассказывает 57-летняя Тамара Чернецкая из поселка Чернухи Полтавской области. - В этом году я обработала деревья наперед.

Аленка мохнатая - летучее насекомое размером 8 мм. За ночь два десятка жуков могут испортить взрослое дерево. Оно уже не будет плодоносить, потому что вредители выедают тычинки и пестики. Когда отцветают плодовые, аленка перелетает на рапс, горчицу, арбуз, дыню, горох, рожь, просо, пшеницу, кукурузу, подсолнечник.

- Надо договориться с соседями и вместе начать обработку. Иначе вредитель перелетит в соседние сады. Здесь нужен системный подход. А еще надо синяя приманка. Вредитель на нее лучше всего летит.

Ставит таз синего цвета и наливает 5 л воды. Всыпает 1 ст. л. черного молотого перца. Постепенно вредители слетаются в емкость. Если аленки мохнатой много, так что нельзя справиться только этим методом, то дополнительно окропляет препаратами.

- Этот вредитель разгуливает, когда полные поля пчел. Поэтому надо обрабатывать сад или огород препаратами, которые не навредят медоносным насекомым. Безопасными для них являются калипсо и маврик в дозах, которые рекомендует производитель. Эти инсектициды лучше вносить вечером, когда пчелы уже не летают.