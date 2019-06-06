Ягоды Годжи сажают попарно

- Тибетский барбарис, или ягоды Годжи, посадила поздней весной. Первый урожай дал в следующем году. Напоминает красную облепиху, но с продолговатыми ягодами, - рассказывает Елена Курянова, 40 лет, из поселка Овидиополь Одесской области. - Единственное условие для урожайности ягод - доступ солнца.

Выкапывает яму 0,5 м на 0,5 м. Смешивание перегной, речной песок и садовую землю в равных пропорциях. К ним добавляет 200 г суперфосфата и 1 л древесной золы. Перемешивает и бросает в яму. Саженец засыпает землей. Поливает водой и мульчирует торфом. Куст вырастает до 3 м с колючими ветками. Зацветает фиолетовым цветом в форме колокольчиков. Дает урожай с июля по октябрь красными сладко-горьковатыми ягодами.

- Это растение перекрестноопыляемое. Чтобы родило, надо сажать по два куста. Поскольку куст растет больше не в длину, а в ширину, надо между кустами оставить не менее 2 метров.

Опирают куст на деревянный забор, чтобы ветви не ложились на землю. Иначе они гнутся и ягоды осыпаются. От этого теряет треть урожая. Срывает ягоды в перчатках, чтобы не поколоть руки. Или расстилает под кустом одеяло и стучит палкой по веткам, чтобы нападали ягоды.

- Растение не боится вредителей, поэтому его не надо обрабатывать химикатами. Если все же нападет мучнистая роса, купает куст в мыльно-содовом растворе. Смешиваю 25 граммов кальцинированной соды, 5 миллилитров жидкого мыла и 5 литров горячей воды. После охлаждения опрыснула растение и землю под ним. Делала так дважды с интервалом в неделю.