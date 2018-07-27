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пятница, 27 июля 2018 19:35

"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
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Участники крестного хода колонной идут в Киево-Печерской лавре.
Фото: Тарас Подолян
Участники крестного хода колонной идут в Киево-Печерской лавре.
Участники крестного хода колонной идут в Киево-Печерской лавре.
Участники крестного хода колонной идут в Киево-Печерской лавре.
Участники крестного хода колонной идут в Киево-Печерской лавре.

Возле Михайловской площади в Киеве образовалась пробка. Патрульные пропускают автомобили прилегающими улицами в сторону центра. Дороги перекрыли. Потому что сегодня в городе происходят празднования 1030-летия со дня крещения Киевской Руси. В столице проходит крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Движение по Михайловской на Крещатик запрещено. Езжайте в объезд через Большую Житомирскую", - объясняет старший лейтенант полиции Дмитрий женщине в синем BMW. Она сигналит и нервно размахивает руками.

Вдоль дороги возле автобуса "Эталон" курит мужчина лет 50-ти. На безымянном пальце правой руки серебряный перстень с надписью "Спаси и сохрани".

"Из Житомира привез женщин и батюшку на крестный ход, - говорит водитель Николай. - Они пошли на молебен. А я жду, пока все закончится".

Автор: Тарас Подолян
  Участники крестного хода колонной идут в Киево-Печерской лавре.
Участники крестного хода колонной идут в Киево-Печерской лавре.

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Священники и верующие идут через Трехсвятительской улицу к Владимирской горке. Там читает молебен митрополит Онуфрий. Чтобы попасть на горку, нужно пройти через металлические рамки, кордон нацгвардийцев и патрульных. Они с металлоискателями осматривают сумки.

"Какое вы имеете право меня обыскивать? Я буду жаловаться!", - тучный мужчина ростом около 2 метров не хочет открывать пакет BOSS. На крик оборачивается женщина в длинной красной юбке. Возле Стены памяти павших за Украину, что на стенах Михайловского Златоверхого монастыря, зажигает лампадку. Крестится и ставит ее около двух увядших роз.

В условиях российской агрессии никакой Московской церкви не должно быть

"У меня сын почти год воюет на Донбассе против этого проклятого Путина. Они в честь него хода устраивают, за Кирилла молятся. Что это за патриарх, если он Путина на войну в Украине благословил, - говорит киевлянка Лариса Васильевна. - В условиях российской агрессии никакой Московской церкви не должно быть".

После нескольких минут крика и угроз мужчина показывает пакет. Низкорослый патрульный позволяет пройти через рамки.

"Я слышала, что во время молебна никогда не идет дождь. Вот и сегодня с утра моросило, а сейчас облака словно разошлись, - говорит девушка в длинном сером платье на каблуках. Держит под руку высокого рыжего парня. Идут в направлении парка. - Давай не будем вниз идти. Там слишком много людей и грязь после дождя".

"А к Лавре пойдем?", - спрашивает парень.

"Ну, да. Пройдемся".

Автор: Тарас Подолян
  Верующие в ожидании хода в Киево-Печерской лавры.
Верующие в ожидании хода в Киево-Печерской лавры.

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В парке - тысячи верующих. Стоят на тротуарах и траве, сидят на лавочках и бордюрах.

Под деревом женщина расстилает плащ-клеенку. Садится и расстегивает черные сапоги.

"У нас в селе одна церковь - Московского патриархата. Туда и ходим. Какая разница, где молиться. Бог один на свете. Московский батюшка меня крестил, московский будет хоронить. Ничего я менять не хочу. Зачем? Это же те самые вареники, только в другой миске, - говорит 48-летняя Галина. С 16-летней дочерью приехала в Киев из Тернопольской области. В третий раз принимает участие в крестном ходе. - Муж остался дома. Он такое не любит. В церковь раз в год ходит - на Пасху".

Дочь Галины закончила разговаривать по телефону, подходит к матери. На голове - темно-синяя платок. Такого же цвета длинная юбка.

"Когда уже в Лавру пойдем? Я устала. Есть хочу". Садится на плащ. Из сумки достает печенье.

Какая разница, где молиться. Бог один на свете. Ничего я менять не хочу. Зачем? Это же те самые вареники, только в другой миске

Женщина с рюкзаком в руке быстро идет по тротуару, обходя толпу. Показывает дорогу двум ребятам из отряда быстрого реагирования. Те с рациями и чемоданом идут позади.

"Мужу плохо. Говорит, что голова кружится".

Мужчина в белых брюках и футболке сидит на бардюре.

"Прошло бы. Зачем людей дергать", - отзывается к жене.

Парень с надписью на футболке "Красный крест" измеряет давление.

"140 на 80. Немного высокое. Может вас к "скорой" провести? Полежали бы там".

"Я на молебен приехал, а не валяться. Таблетки дайте, чтобы прошло. Нам еще в Лавру надо".

Рядом на бардюр садится пожилая женщина лет 70. На шее - деревянный крест размером с ладонь. На землю кладет иконы с образами святых.

"И мне измерьте. Я гипертоник. Мне надо знать давление. Контролировать".

"Мы просто так давление не меряем, - говорит медик. - Вам плохо? Нет. Извините".

"Меня этот Киев схоронит. Умру и никто не поможет".

"Здесь сотни людей, а нас - два патруля. Мы не можем каждому измерить давление, - объясняет волонтер Красного креста 20-летний Андрей Дарменко. - Автомобиль "скорой" сюда заехать не может. Мы предоставляем первую домедицинскую помощь. Если этого мало, помогаем дойти до "скорой ".

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Молебен на Владимирской горке длится полчаса. Чем ближе до ее окончания - тем больше людей движутся на выход.

"Кристина, держи за руку Даню. Не отставайте", - кричит девочке лет 8 женщина в платке в черный горошек. В коляске впереди везет мальчика до 2 лет. Останавливается возле свободной скамейки. Перевязывает платок. Рядом стоит священник в черной рясе. На груди - золотой крест. Рассказать что-то о празднике и молебне отказывается.

"Грех такие вопросы задавать в такой-то день. Вы бы лучше святую проповедь послушали".

Автор: Елена Капник
  Православные Московского Патриархата на молебне на Владимирской горке.
Православные Московского Патриархата на молебне на Владимирской горке.

"И платок бы надели на голову", - в разговор встревает мужчина лет 40 в белой футболке Nike. В руках держит iPhone.

"А вы почему на молебен пришли?", - спрашиваю.

"Помолится пришел - почему же еще".

"Поддерживаете Московский патриархат несмотря на войну?".

"У нас нет никакой войны с Россией. Сами начали эту гражданскую войну. Теперь и церковь какую-то провозгласить хотят".

В 13:30 колонна трогается к Киево-Печерской лавре. Там должно состояться всенощное богослужение.

28 июля в Украине отмечают 1030-летие крещения Киевской Руси. Как государственный праздник существует с 2008 года. Этот день историки называют днем ​​смерти князя Владимира, который принял решение о принятии христианства - для объединения земель и усиления власти.

27-28 июля совершаются молебни и крестные ходы верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата. Отдельно - мероприятия адептов УПЦ Московского патриархата.

28 июля с 9:30 до 11:30 состоится Божественная литургия УПЦ КП. Затем - Крестный ход, молитва за Украину и единую поместную Украинскую православную церковь. Походка пройдет по маршруту: Владимирский собор - бульвар Шевченко - улица Владимирская - Софийская площадь - Михайловская площадь - парк Владимирская горка.

Автор: Елена КАПНИК
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