Предупредили о возможных провокациях во время сегодняшнего Крестного хода

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По оперативным данным группы ИС, руководителям иностранных представительств РПЦ дано указание в период с 27 по 29 июля быть готовыми провести экстренные встречи с представителями политических и журналистских кругов в своих странах пребывания по поступлению из Украины информации "о схватках и массовых столкновениях", которые случились во время и после Крестного хода, который 27 июля будет проводить украинский экзархат РПЦ (т.н. УПЦ МП). Написал в Facebook народный депутат, глава группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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Также, как стало известно, обеспечение и организацию провокаций Кремль возложил на "Союз православных братств".

"Так, украинские структуры данной организации должны обеспечить привлечение максимального количества именно граждан Украины, разбитых на группы "противников Московского Патриархата" и "верующих Московского патриархата", для проведения провокационных действий (схваток и столкновений) по сигналу и под руководством координаторов из российских спецслужб, командированных с этой целью на территорию Украины", - добавил депутат.

В Киеве празднование 1030-летия Крещения Руси начались еще 24 июля. Тогда свой Крестный ход провели священники Украинской автокефальной православной церкви. Сообщили, что 27-28 июля большинство центральных улиц Киева будут перекрыты.