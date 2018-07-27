27-28 июля большинство центральных улиц будут перекрыты: опубликован список

Полиция назвала список улиц, которые будут перекрыты. Фото: Корреспондент

Патрульная полиция опубликовала список улиц в Киеве, которые будут перекрыты во время массовых мероприятий в Киеве в честь 1030-летия Крещения Руси

27 июля полностью или частично правоохранители будут перекрывать улицы Грушевского, Трехсвятительскую, Крещатик, Парковую дорогу, а также Владимирский спуск и Европейскую площадь, написала полиция в Facebook.

28 июля будут перекрыты улицы Владимирская, Богдана Хмельницкого, Михайловская, Большая Житомирская, Пушкинская, Терещенковская, Прорезная, Ярославов Вал, а также бульвар Шевченка. Все перекрытия будут проходить с шести утра.

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В Киеве празднование 1030-летия Крещения Руси начались еще 24 июля. Тогда свой Крестный ход провели священники Украинской автокефальной православной церкви.