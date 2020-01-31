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пятница, 31 января 2020 18:45

"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
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Фото: gazeta.ua

"Раньше в электричках от торгашей отбоя не было. Торговали носками, мазями, одеждой, полотенцами. Я часто езжу, потому что мама болеет. А последние годы — продавцы почти исчезли. Из нашего села Три человека раньше так зарабатывали. Поехали в Польшу, там выгоднее", - говорит Валентина Мазур из села Селище Винницкой области. Едет домой в среду электричкой из Жмеринки Винницкой области.

В 11:35 на вокзале в Жмеринке в громкоговоритель объявляют о прибытии электрички Гречаны-Казатин. За минуту перрон оживает: женщины и мужчины тянут немалые сумки. В Виннице билет стоит 15 грн. За час электричка проезжает 9 станций.

Автор: gazeta.ua
 

Пассажиры заходят в 6 вагонов, не у всех полностью открываются двери. В первом воняет мочей. Здесь расположен туалет. Большинство пассажиров – пенсионеры. Пожилая женщина тянет огромную клетчатую сумку. Предлагаю помочь занести внутрь. Сумка очень тяжелая.

"С базара еду. У нас семья большая - я с мужем, дочь, трое внуков. Все кушать хотят. Раз в неделю еду в Жмеринку, здесь скупаюсь. Потому что мне в электричке бесплатно. Только мяса беру 5 килограммов. А это еще и поболели все в доме. В аптеку зашла, то полторы тысячи оставила", – говорит Мария Сергеевна. Занимает в вагоне два сидения. Сумкой перекрывает проход.

Электричка стоит в Жмеринке 27 мин. Продавцы начинают носить по вагонам товар. Люди говорят, что их поменьшало. За последние год исчезли люди, которые торговали в электричках десятилетиями. Большинство поехали на заработки заграницу.

Разве то торги сейчас? Вот когда ехали московские поезда, то за пол часа могла ведро вареников продать

"Горячие пирожки. С вишнями, сыром, яблоком", - кричит 56-летняя Ольга. Она 10 лет торгует выпечкой и домашними блюдами. В каждом вагоне продает по 3-5 пирожков. Один стоит 10 грн.

Автор: gazeta.ua
 

"Разве то торги сейчас? Вот когда ехали московские поезда, то за пол часа могла ведро вареников продать. Или курицу запеченную втрое дороже, чем на нее потратила. К примеру, она стоила 50 гривен, то я спокойно за 150 продавала. А это ношусь с пирожками. Бывает целый день никто не берет. Труднее всего было перед праздниками и после них. Люди понаедались колбас, то совсем не брали. Были акции придумывать. Предлагала три пирожки за 25 гривен. За день имею 100 гривен прибыли в лучшем случае", - говорит продавщица.

В одном из вагонов Ольга видит свою знакомую. И заказывает три пирожка.

"В электричках в основном конфеты и пиво носят. Лучше пирожок съесть. Конфеткой внук летом отравился. Больше не беру. Никто же не проверяет срок годности", - дает деньги.

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Электричка трогается. Пассажиры достают еду из сумок: салаты, пирожки, бутерброды с колбасой.

Сегодня ночью украинские каналы отключили. Все делают, чтобы мы сепарами стали

"Сегодня ночью украинские каналы отключили. Все делают, чтобы мы сепарами стали. Тюнер 1600 гривен стоит. А еще ежемесячно тре платить до 100 гривен. Утром уже смотрел новости из России", - говорит коренастый мужчина в фуфайке и меховой шапке. Знакомые называют его Олекса.

"И что там Россия в новостях говорила?" - спрашивает седая женщина с большим синяком на правой щеке.

"И что они скажут: убили, застрелили, кто-то родился. Что-то о Донбассе было. Плюнул и выключил. Потому что еще бы телевизор потолок. Побоялся, что женщина не будет иметь где сериал смотреть. Вот ездил покупать себе радио", - рассказывает Олекса.

Автор: gazeta.ua
 

В соседнем вагоне играют в карты двое мужчин.

"Ты платьожку за газ получал? Мне 190 гривен за доставку насчитали. Вот ездил разбираться. Дулю скрутили и все. Платы, нет виновных. Посылают из кабинета в кабинет. Того нет, тот не в курсе. Так ничего и не добился. Говорят, что наш дом вдали от сетей. Сын в Киеве 12 гривен платит, потому что в многоэтажке живет", - говорит Виктор Семенович.

"Нам тоже более 100 гривен насчитали. Сумма от потребленного газа зависит. У тебя же в доме две семьи живет, тем больше куришь", - отвечает его товарищ Сергей.

"Невестка трижды в день моется. Не дай Бог руки холодной водой обмыть. Третьим ребенка сыну родила. Дерет из него последнюю шкуру. На днях 500 гривен взяла, чтобы ресницы нарастить. А это сына посылает на заработки. Как поедет в ту Чехию, то она нас со свету сживет. Картошки не ест. Только мясо подавай", - жалуется Виктор Семенович.

На железнодорожной станции в Гнивани в вагон заходит продавец с пивом, орешками и чипсами.

"Возьму Виталику пива, потому что женщина его допилила. Сбежал снова ко мне. И малого прессует. На прошлой неделе выбросила его рисунки. Потому что он всю семью рисовал", - протягивает деньги пенсионерка.

Есть здесь Света сладенькая. Носит добрые конфеты по 4 гривны. А теперь где-то пропала Света

Спрашивает, Есть ли конфеты "Киевский торт". Продавец предлагает купить "Сливки-Ленивки" по 5 грн за штуку.

"Дайте две. Есть здесь Света сладенькая. Носит добрые конфеты по 4 гривны. А теперь где-то пропала Света. Жаловалась на торги. Говорит, плохо начали брать. Потому что конфеты подорожали. А люди больше 5 гривен за штуку не хотят платить", - добавляет.

Больше всего пассажиры покупают пива. За две остановки продавец планирует выходить. Говорит, что в Винницу ехать невыгодно. Еще и зимой больных много в вагонах, можно вирус подхватить.

Пойду на последний рейс. Люди щедрее, когда возвращаются с работы

"Пойду на последний рейс. Люди щедрее, когда возвращаются с работы. Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются. Стаканчик стоит 10 гривен. К кофе и чаю еще берут конфету или пряники. Заработки смешные стали. Раньше по 5 тысяч с женой имели. Сейчас надо на выгодный рейс еще попасть. Днем катаются одни пенсионеры. А вечером - конкуренция. Вот я на этом рейсе один пиво ношу, а вечером - трое", - говорит продавец. Представляться не хочет. Добавляет, что заработков от торговли в электричке на жизнь хватает.

Укрзализныця планирует качественно модернизировать пригородное сообщение до Киева. Речь идет о полном обновлении железнодорожного узла. Переоборудование подвижного состава коснется электричек в направлениях к Белой Церкви, Фастова, Броваров

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