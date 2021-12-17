Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото

Фото: Валерий Шмаков

Сегодня, 17 декабря, в канун Дня св. Николая состоялось торжественное открытие главной елки Львова. Нынешнее 17-метровое новогоднее дерево привезли из села Оброшино. Его городу подарил житель села Оброшино Василий Козленко.

Открытие елки было проведено с привлечением хоровой капеллы "Дударик" и других коллективов. Состоялась передача городу пластунами Вифлеемского огня. Также рядом, на проспекте Свободы, заработала рождественская ярмарка.

Иллюминация елки выполнена в желтом цвете с добавлением белых элементов. Также добавлены игрушки в виде ромбов, рождественских "пауков".

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"Ромб является традиционным символом рода, силы, поэтому в этом году мы хотим обратить на эти ценности особое внимание", – рассказала директор департамента развития горсовета Наталья Бунда.

Рождественские пауки также появляются в украшении площади Рынок на близлежащих улицах.

В этом году новогодне-рождественские празднования во Львове будут проходить в адаптированном к карантинным нормам формате. В частности, город откажется от проведения больших мероприятий.

24 декабря возле городского совета откроют Рождественскую шопку. 6 января возле нее выступит группа "Курбасы" и торжественно вынесут рождественского дидуха. Кроме того, до конца года львовянам представят несколько уличных представлений от городских театров.

7 января в Музее народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого стартует фестиваль "Рождество в гаю". Традиционно откроют свои двери усадьбы Шевченковского гая, где будут проходить мастер-классы, чтение рождественских сказок и пение колядок.

В прошлом году главную львовскую елку зажгли 18 декабря. 16-метровое дерево купили в Опаке Дрогобычского района. Как украшали Львов, накануне прошлого Нового года смотрите здесь.