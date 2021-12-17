 
Ексклюзивы
1/5
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
Просмотров: 243
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 2583
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
Просмотров: 810
Брюки вместо юбки и минимум макияжа – что одеть в новогоднюю ночь
Брюки вместо юбки и минимум макияжа – что одеть в новогоднюю ночь
Просмотров: 441
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
Просмотров: 7839
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
1 Просмотров: 657
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Просмотров: 1071
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Просмотров: 990
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
1 Просмотров: 45416
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Просмотров: 873
Фото
Все фото
30
5
35
6
7
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Шанс на жизнь: украинка пожертвовала орган внуку
Шанс на жизнь: украинка пожертвовала орган внуку
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Львов покрыло снегом - волшебные фото
В жилом доме во Львове рвануло: есть пострадавшие
В жилом доме во Львове рвануло: есть пострадавшие
Западные области засыпает снегом
Западные области засыпает снегом
Видео
Все видео
Съемки для российской "Вписки" во Львове завершились массовой дракой
Съемки для российской "Вписки" во Львове завершились массовой дракой
"Вы наша опора": летчики показали зрелищное видео
"Вы наша опора": летчики показали зрелищное видео
Львовский студент-русофил "поет дифирамбы" СССР и называет патриотов "животными"
Львовский студент-русофил "поет дифирамбы" СССР и называет патриотов "животными"
Присоединитесь к строительству мемориала Голодомора: глава УГКЦ приглашает на благотворительный вечер
Присоединитесь к строительству мемориала Голодомора: глава УГКЦ приглашает на благотворительный вечер
Во Львове с Марсового поля содрали советский символ
Во Львове с Марсового поля содрали советский символ
Интервью
1/5
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 243
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2214
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2061
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3627
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6345
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
17 декабря 2021
Просмотров: 135
Редакційне завдання
Місяць тому, коли європейська преса тільки почала обговорювати питання повномасштабного вторгнення росіян в Україну, до мене звернувся редактор ...
пятница, 17 декабря 2021 23:44

Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
30

  Комментировать

17-метровое новогоднее дерево городу подарил житель села Оброшино Василий Козленко
Фото: Валерий Шмаков
17-метровое новогоднее дерево городу подарил житель села Оброшино Василий Козленко
17-метровое новогоднее дерево городу подарил житель села Оброшино Василий Козленко
17-метровое новогоднее дерево городу подарил житель села Оброшино Василий Козленко
Городской голова Львова Андрей Садовый и хор "Дударик"

Сегодня, 17 декабря, в канун Дня св. Николая состоялось торжественное открытие главной елки Львова. Нынешнее 17-метровое новогоднее дерево привезли из села Оброшино. Его городу подарил житель села Оброшино Василий Козленко.

Открытие елки было проведено с привлечением хоровой капеллы "Дударик" и других коллективов. Состоялась передача городу пластунами Вифлеемского огня. Также рядом, на проспекте Свободы, заработала рождественская ярмарка.

Иллюминация елки выполнена в желтом цвете с добавлением белых элементов. Также добавлены игрушки в виде ромбов, рождественских "пауков".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что приготовить на Новый год, чтобы задобрить хозяина года

"Ромб является традиционным символом рода, силы, поэтому в этом году мы хотим обратить на эти ценности особое внимание", – рассказала директор департамента развития горсовета Наталья Бунда.

Рождественские пауки также появляются в украшении площади Рынок на близлежащих улицах.

В этом году новогодне-рождественские празднования во Львове будут проходить в адаптированном к карантинным нормам формате. В частности, город откажется от проведения больших мероприятий.

24 декабря возле городского совета откроют Рождественскую шопку. 6 января возле нее выступит группа "Курбасы" и торжественно вынесут рождественского дидуха. Кроме того, до конца года львовянам представят несколько уличных представлений от городских театров.

7 января в Музее народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого стартует фестиваль "Рождество в гаю". Традиционно откроют свои двери усадьбы Шевченковского гая, где будут проходить мастер-классы, чтение рождественских сказок и пение колядок.

В прошлом году главную львовскую елку зажгли 18 декабря. 16-метровое дерево купили в Опаке Дрогобычского района.

Как украшали Львов, накануне прошлого Нового года смотрите здесь.

Автор: Валерий ШМАКОВ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Ангелы, трембитари и колядники: во Львове прошло "Шествие звездарей"
Ангелы, трембитари и колядники: во Львове прошло "Шествие звездарей" Просмотров: 1674
Магия заснеженной природы: показали зиму в Шевченковском гаю
Магия заснеженной природы: показали зиму в Шевченковском гаю Просмотров: 1962
Сказочные фото предновогоднего Львова, которые создадут праздничное настроение
Сказочные фото предновогоднего Львова, которые создадут праздничное настроение Просмотров: 8037
Во Львове начались экскурсии рождественским ретро-поездом
Во Львове начались экскурсии рождественским ретро-поездом 1 Просмотров: 3080
Сейчас вы читаете новость «Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Ломаченко отстранили от бокса
Ломаченко отстранили от бокса 1 Просмотров: 17910
Почему Луческу разорвёт контракт с &quot;Динамо&quot;
Почему Луческу разорвёт контракт с "Динамо"
 Просмотров: 15552
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
 Просмотров: 10215
Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России
Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России 2 Просмотров: 10045
&quot;Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ&quot;: что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
47
 Просмотров: 7839
Львов
В Украине объявили штормовое предупреждение
В Украине объявили штормовое предупреждение Просмотров: 1242
Львов окутал туман: ряд самолетов задерживаются
Львов окутал туман: ряд самолетов задерживаются Просмотров: 144
Шанс на жизнь: украинка пожертвовала орган внуку
Шанс на жизнь: украинка пожертвовала орган внуку
5
 Просмотров: 1629
Села в четырех областях остались без света
Села в четырех областях остались без света Просмотров: 153
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Львов покрыло снегом - волшебные фото
35
 Просмотров: 4734
Больше всего комментируют
18
Медитация онлайн: как в период эпидемии сохранять здоровье и спокойствие
6
Медведчук в суде не хотел говорить о Путине
4
"Пусть возбуждают дело, если были угрозы" - Арахамия о Гогилашвили
3
Украина, Грузия и Молдова надеются на сотрудничество с ЕС
3
"Слуги народа" получают зарплаты в конвертах – нардепка
Голосов: 368
Голосование Поддерживаете идею введения Украиной визового режима для граждан РФ?
  • Да
  • Нет
Просмотреть