Ангелы, трембитари и колядники: во Львове прошло "Шествие звездарей"

Фото: Валерий Шмаков

8 января в рамках XV Рождественского фестиваля "Вспышка Рождественской звезды" по центру Львова прошло "Шествие звездарей".

Изготавливать звезды, участвовать в "Шествии звездарей" стало городской традицией. Каждый год новые звезды пополняют коллекцию. В частности, ранее здесь можно было увидеть звезды посвященные Евро-2012, Майдану и Героям Небесной сотни.

Главным символом фестиваля в этом году является Яворовская звизда. Создал ее народный мастер Василий Яремин, которого торжественно посвятили в звездари на сцене возле центральной елки Львова.

Звезда - восьмилучевая, орнаментирована росписью. В центре звезды - вертеп с Иисусом. Младенец лежит не в традиционных для иконографии яслях, а в яворивской коляске. В композиции также присутствует месяц, символизирующий не только небесное светило, но и Январь, на поверхности которого расположены три тарелки с изображением атрибутов трех основных праздников рождественского цикла: подсвечник - Рождество Христово, два хлеба - праздник Святого Василия и Маланки, кувшин с водой - Крещение.

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Праздничная колонна сформировалась у Храма Пресвятой Евхаристии и после благословения отца, прошла к рождественской шопки на пл. Рынок. Впереди колонны шли девушки в костюмах ангелов. За ними - трембитари, которые время от времени останавливались и играли. Также к шествию присоединился народный коллектив из Польши в традиционных праздничных костюмах.

У Ратуши колядников встретил и угостил пампушками городской председатель Львова Андрей Садовый.

"Христос Родился! Поздравляем Шествие звездарей, без которого нет Рождества. Как вы знаете, сегодня печальный день, ведь сегодня разбился самолет, погибли украинцы и люди из многих стран мира. В знак солидарности мы приспустили флаг на львовской Ратуши. Прошу всех вас минутой молчания почтить погибших", - сказал Садовый.

"Мы все знаем, что коляда - это молитва к Господу Богу. Поэтому предлагаю нам всем вместе заколядовать", - додал он.

После совместной коляды, звездари прошли по центру города к сцене у елки. Там свои колядки выполнили различные группы из Львова. На фестиваль приехали гости из Запорожья, Мариуполя, Дублян, Сосновки, Мелитополя и других городов Украины.

Пожарные Днепропетровщины поздравили украинцев необычной колядкой. Это сделали и для того, чтобы напомнить о правилах безопасности.