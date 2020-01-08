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среда, 08 января 2020 14:43

Куда пойти развеяться в январе
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Зимние праздники подходят к концу, но в столице остается много мест, куда можно сходить развеяться и отдохнуть.

Подборку интересных мероприятий в январе создало издание "Сегодня".

"Winterra. Легенда сказочного края"

Пройдет 6–12 января в концерт-холле ВДНХ, павильон №9, ул. Академика Глушкова, 1. Цена билетов – 250–2499 грн.

Шоу "Winterra. Легенда сказочного края" пройдет в новом формате представления – 5D. Зрители будут наблюдать за интересным перфомансом в пяти плоскостях концерт-холла – на сцене, с обеих сторон холла, среди партера и под потолком. Представление дополнят визуальными эффектами, графикой и живым вокалом.

Автор: facebook.com/winterrashow
  "Winterra. Легенда сказочного края"
"Winterra. Легенда сказочного края"

Фестиваль китайских фонарей

Пройдет 1–31 января, в 16:00, на Певческом поле, улица Лаврская, 31. Цена билетов – 160–200 грн.

В Киев возвращается фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной". Посетители увидят и смогут пофотографировать новые световые инсталляции, посетить резиденцию Деда Мороза и поесть китайской еды на фуд-корте.

Автор: segodnya.ua
  Фестиваль китайских фонарей
Фестиваль китайских фонарей

"1984"

10, 11, 22 января в Театре на Подоле пройдет пьеса Майкла Джина Салливана. Она основана на антиутопии Оруэлла. Это истории о полном контроле общества при помощи политической системы. И о том, как начинаются человеческое сопротивление и история любви.

Цена билета – от 50 грн.

Автор: segodnya.ua
  Пьеса "1984"
Пьеса "1984"

Городской квест "Щелкунчик"

Пройдет 18 января, в 12:00, на площади Леси Украинки. Цена билета – 350–500 грн.

Щелкунчику нужна помощь в борьбе с Мышиным королем. Участникам нужно быть в удобной обуви. С собой лучше взять телефон с доступом в интернет, карту Киева, PowerBank и хорошее настроение.

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Автор: Взаперти
  Городской квест "Щелкунчик"
Городской квест "Щелкунчик"

The best of Hans Zimmer

18 января, в 19:0,0 в Доме офицеров. Стоимость – 200–550 грн.

Ханса Циммера называют лучшим из современных композиторов Голливуда. Во время концерта будут показывать на экране видеофрагменты из кинофильмов, музыку к которым написал композитор.

Саундтрек Циммера будет исполнять Национальный академический духовой оркестр Украины.

Автор: segodnya.ua
  Концерт живой музыки Ханса Циммера
Концерт живой музыки Ханса Циммера

АРТ. Body Worlds – Вселенная тела

До 19 января в ВДНХ, в павильоне 4, состоится экспозиция "Цикл жизни". Стоимость – 350–400 грн.

На 99 экспонатах можно увидеть, как меняется человек в течение жизни – от зачатия до глубокой старости. Узнать, как выглядят кровеносная и нервная системы, отдельные здоровые и больные органы, а также тело человека во время активности – бега, игры в футбол, хоккей, занятий спортом.

Разобраться помогают профессиональные консультанты-медики, работающие в каждом зале выставки.

Автор: facebook.com/vdngkyiv
  Экспозиция "Вселенная тела"
Экспозиция "Вселенная тела"

Джейкоб Бэнкс

22 января, в 19:00, в клубе Atlas британский певец Джейкоб Бэнкс впервые будет петь в Украине.

Стоимость – 890–1290 грн.

Бэнкс везет украинским фанатам первый лонгплей, представленный в 2018-м и ставший бестселлером. Дебютная пластинка получила название Village. Певца называют современным Луи Армстронгом. Его треки звучат в культовых сериалах, таких как "Форс-мажоры", "Люцифер" и даже "Игра престолов".

Дэмиен Эскобар

30 января, в 20:00, в Freedom Hall Дэмиен Эскобар с командой музыкантов-универсалов представит совершенно новую программу. Это авторские пьесы и интерпретации самых популярных мировых хитов.

Цена – 1190–2800 грн.

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