Пожарные поздравили украинцев креативной колядкой

Пожарные спели колядки. Фото: wyr.com.ua

Пожарные Днепропетровщины поздравили украинцев необычной колядкой. Это сделали и для того, чтобы напомнить о правилах безопасности.

Текст песни написали самостоятельно и положили его на мотив рождественской мелодии. Для съемок видеоклипа пригласили детей из церковного хора "Украинский двор".

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"Спичек в руки не брать, с очагом не играть, по электричеством в доме пристально следить" - поют пожарные.

Во Львове состоялась презентация промо видеоролика "Холмское Рождество". Проект призван рассказать о культуре и обычаях украинский Холмщины. На видео презентовали культуру и обычаи празднования Рождества украинцев из Холмщины, традиционные рождественские блюда и образцы древней вышивки, а также народные колядки холмчаков.