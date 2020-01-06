Нельзя пить алкоголь: что запрещено на Рождество

 
Ексклюзивы
1/5
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
Просмотров: 5571
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 26109
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2268
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2223
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2277
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 558
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3429
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 1053
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1674
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
7
4
6
6
3
&quot;Может даже в морду дать. Но никогда не убил бы человека&quot; - прошел концерт в поддержку задержанных по делу Шеремета
"Может даже в морду дать. Но никогда не убил бы человека" - прошел концерт в поддержку задержанных по делу Шеремета
Впервые в Украине женщина закончила курсы полицейского спецназа
Впервые в Украине женщина закончила курсы полицейского спецназа
Корабли украинских пограничников вышли в море после ремонта
Корабли украинских пограничников вышли в море после ремонта
Освобожденный журналист Асеев снял баннер в свою поддержку
Освобожденный журналист Асеев снял баннер в свою поддержку
Почти 60% украинцев не читают книги
Почти 60% украинцев не читают книги
Видео
Все видео
Украинцы из плена напомнили, кто проведет Рождество за решеткой
Украинцы из плена напомнили, кто проведет Рождество за решеткой
В Сил специальных операций ВСУ появилась собственная авиаэскадрилья
В Сил специальных операций ВСУ появилась собственная авиаэскадрилья
В Каховке из-за резонансного убийства протестующие под отделением полиции жгут шины
В Каховке из-за резонансного убийства протестующие под отделением полиции жгут шины
"Какая разніца, под чєм і с кєм" – Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
"Какая разніца, под чєм і с кєм" – Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
Цирки перестанут эксплуатировать животных
Цирки перестанут эксплуатировать животных
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1494
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2268
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3429
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 810
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1476
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
1 Просмотров: 1404
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
понедельник, 06 января 2020 16:19

Нельзя пить алкоголь: что запрещено на Рождество

  Комментировать
Нельзя пить алкоголь: что запрещено на Рождество
Которых предрассудок придерживались наши предки на Рождество

Существуют определенные запреты, в которые верили наши предки, нельзя делать на Рождество Христова 7 января:

Нельзя:

- гадать молодым девушкам, иначе судьбу свою прогадают. Но в этот день загадать самое заветное желание. Согласно поверью, оно обязательно сбудется.

- купаться, поэтому принимать водные процедуры нужно заранее. Встречать Рождество необходимо чистыми душой и телом.

- заниматься делами по хозяйству, поэтому желательно все домашние дела сделать еще 5 января.

- красить и стричь волосы.

- зачинать детей. Считается, что в противном случае брак распадется.

- хозяевам покидать стол раньше гостей.

- пить алкогольные напитки и воду. В этот день можно пить чай, кофе, компот.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы из плена напомнили, кто проведет Рождество за решеткой

- ставить на стол пустые тарелки. Обязательно хоть что-то, но имеет на них лежать.

- ходить на охоту и убивать зверей.

- выносить мусор.

- ходить в лес и на рыбалку. Иначе можно потревожить русалок и лешего.

- ругаться и переезжать на другое место.

С 6 по 12 января будете чувствовать себя вдохновленными и непоколебимыми, хотя обострится ситуация на востоке страны.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нельзя пить алкоголь: что запрещено на Рождество». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
января

Ждали семь веков: Украина получила томос

Самое читаемое
Убийство двух девушек в Киеве: показали фото подозреваемых
Убийство двух девушек в Киеве: показали фото подозреваемых
4
 Просмотров: 32463
Убийство двух девушек в Киеве: первые официальные подробности
Убийство двух девушек в Киеве: первые официальные подробности Просмотров: 16038
Обнаженнаая грудь, смелые разрезы и декольте: в чем сияли звезды на красной дорожке кинопремии &quot;Золотой глобус&quot;
Обнаженнаая грудь, смелые разрезы и декольте: в чем сияли звезды на красной дорожке кинопремии "Золотой глобус"
29
 Просмотров: 14031
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
11
 Просмотров: 12852
Гороскоп на 6-12 января: астролог удивила прогнозом на Рождественскую неделю
Гороскоп на 6-12 января: астролог удивила прогнозом на Рождественскую неделю
 Просмотров: 11466
Общество
Кабмин будет помогать семьям, которые очутились в сложных жизненных обстоятельствах
Кабмин будет помогать семьям, которые очутились в сложных жизненных обстоятельствах Просмотров: 9
На Донбассе погиб военный из Славуты
На Донбассе погиб военный из Славуты 1 Просмотров: 252
Сверхурочная работа станет нормой: международные профсоюзы выступают против нового трудового кодекса Украины
Сверхурочная работа станет нормой: международные профсоюзы выступают против нового трудового кодекса Украины Просмотров: 657
Украинцы из плена напомнили, кто проведет Рождество за решеткой
Украинцы из плена напомнили, кто проведет Рождество за решеткой
 Просмотров: 315
США поздравили Украину с годовщиной томоса
США поздравили Украину с годовщиной томоса Просмотров: 72
Больше всего комментируют
4
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
2
Dr Alban незаконно ездил в Крым, но Зеленский "порешал" с разрешением. Это диагноз системе - Геращенко
2
Следующими Зеленский будет встречать Пореченкова с Охлобыстиным?
2
"Может даже в морду дать. Но никогда не убил бы человека" - прошел концерт в поддержку задержанных по делу Шеремета
2
Выбежала даже бабушка: семья самостоятельно отбилась от грабителей
Голосов: 48018
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua