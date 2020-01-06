Нельзя пить алкоголь: что запрещено на Рождество

Существуют определенные запреты, в которые верили наши предки, нельзя делать на Рождество Христова 7 января:
Нельзя:
- гадать молодым девушкам, иначе судьбу свою прогадают. Но в этот день загадать самое заветное желание. Согласно поверью, оно обязательно сбудется.
- купаться, поэтому принимать водные процедуры нужно заранее. Встречать Рождество необходимо чистыми душой и телом.
- заниматься делами по хозяйству, поэтому желательно все домашние дела сделать еще 5 января.
- красить и стричь волосы.
- зачинать детей. Считается, что в противном случае брак распадется.
- хозяевам покидать стол раньше гостей.
- пить алкогольные напитки и воду. В этот день можно пить чай, кофе, компот.
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- ставить на стол пустые тарелки. Обязательно хоть что-то, но имеет на них лежать.
- ходить на охоту и убивать зверей.
- выносить мусор.
- ходить в лес и на рыбалку. Иначе можно потревожить русалок и лешего.
- ругаться и переезжать на другое место.
С 6 по 12 января будете чувствовать себя вдохновленными и непоколебимыми, хотя обострится ситуация на востоке страны.
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