Нельзя пить алкоголь: что запрещено на Рождество

Которых предрассудок придерживались наши предки на Рождество

Существуют определенные запреты, в которые верили наши предки, нельзя делать на Рождество Христова 7 января:

Нельзя:

- гадать молодым девушкам, иначе судьбу свою прогадают. Но в этот день загадать самое заветное желание. Согласно поверью, оно обязательно сбудется.

- купаться, поэтому принимать водные процедуры нужно заранее. Встречать Рождество необходимо чистыми душой и телом.

- заниматься делами по хозяйству, поэтому желательно все домашние дела сделать еще 5 января.

- красить и стричь волосы.

- зачинать детей. Считается, что в противном случае брак распадется.

- хозяевам покидать стол раньше гостей.

- пить алкогольные напитки и воду. В этот день можно пить чай, кофе, компот.

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- ставить на стол пустые тарелки. Обязательно хоть что-то, но имеет на них лежать.

- ходить на охоту и убивать зверей.

- выносить мусор.

- ходить в лес и на рыбалку. Иначе можно потревожить русалок и лешего.

- ругаться и переезжать на другое место.

С 6 по 12 января будете чувствовать себя вдохновленными и непоколебимыми, хотя обострится ситуация на востоке страны.