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воскресенье, 05 января 2020 20:00

Гороскоп на 6-12 января: астролог удивила прогнозом на Рождественскую неделю

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Гороскоп на 6-12 января: астролог удивила прогнозом на Рождественскую неделю
10 января состоится полное лунное затмение. Фото: astrozodiac.net

С 6 по 12 января будете чувствовать себя вдохновленными и непоколебимыми, хотя обострится ситуация на востоке страны. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Сосед попытается испортить праздник, но наши воины выстоят все атаки врага, - говорит астролог. - По сравнению с предыдущими неделями эта будет славной, хоть и выпадает на сезон затмений. 10 января состоится полное лунное затмение. Рождество встретьте в круг родных. Ждите чуда"

Овен (21 марта - 20 апреля)

Игнорируйте сплетни. Не подвергайте семейные неурядицы огласки. Лишние наблюдатели вам сейчас ни к чему. Деньги будут поступать с задержкой, но на все необходимое хватает. Появится аллергия на новую косметику и лекарства.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Общение в интернете приятно удивит, но до свидания дело не дойдет. Повышается давление. Не доводите себя до гипертонического криза. Следите за самочувствием.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Уверенно двигайтесь к цели. Будете чувствовать себя хорошо в кругу единомышленников. Напомнят о себе старые долги. Найдите способ рассчитаться с ними до четверга. Не допускайте аварийных ситуаций в доме. Будут испорчены дорогие вам вещи. Не оставляйте их без присмотра.

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Рак (22 июня - 22 июля)

Улучшение отношений с любимыми придаст вдохновения. Будете чувствовать себя счастливыми в объятиях самых дорогих. Будете гордиться успехами любимых. Когда-то травмирована спина потребует вашего внимания.

Лев (23 июля - 23 августа)

Будет хотеться покоя и отдыха. Зато начнет беспокоить масса мелких проблем. Понадобится умение вести переговоры и отбиваться от назойливых конкурентов. Не изменяйте основного направления деятельности. Уровень заработков снизится.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Если хотите повысить заработки, самое время перепланировать свою экономику. Удача на вашей стороне. Это время испытаний для влюбленных. Вместо страсти в жизни появится много хлопот. Преодолевайте их вместе.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Продолжается неделя шанса. Не воспользуются им только ленивые. Хватит сидеть часами за компьютерными играми и тратить время у телевизора. Отстаивайте свои интересы. Не давайте волю сомнениям. Смело отправляйтесь на встречу своему счастью.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Трудно будет сделать выбор и остановиться на чем-то. Другие решения примете ошибочно, потому что будете действовать вопреки своему желанию. Не допускайте неконтролируемых расходов.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Отстаивайте свои материальные интересы. Отложите покупку новой техники. Не стоит терять время на завоевание чьей-то благосклонности. Для лечения зубов лучше всего подойдет суббота.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Придется подчиняться обстоятельствам. Спрятаться и переждать этот период не удастся. Вам будут предлагать новые должности и возлагать больше ответственности. Это время разумных и правильных шагов.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Партнеры будут пытаться угодить вам. Это период браков и семейного согласия. Не стоит сомневаться. Вы сделали правильный выбор. Перенесите операцию на репродуктивных органах. Откажитесь от аборта, чтобы потом не жалеть об этом.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Хватит знаний, умений и навыков, чтобы продвинуться вперед. Вам будут встречаться хорошие учителя. Начинайте обучение, беритесь за сложные задачи. Самообразование поможет стать профессионалом своего дела.

Стрельцы привыкли чувствовать себя королями и победителями, но сейчас придется большинство дел начинать с нуля. В 2020 году не стесняйтесь учиться, сколько бы лет вам ни было.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
05
января

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