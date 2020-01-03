Презентовали атмосферный видео о традициях Рождества на Холмщине

Фото: Анна Джункивская, Гал-инфо

Во Львове состоялась презентация промо видеоролика "Холмское Рождество". Проект призван рассказать о культуре и обычаях украинский Холмщины.

На видео презентовали культуру и обычаи празднования Рождества украинцев из Холмщины, традиционные рождественские блюда и образцы древней вышивки, а также народные колядки холмчаков, пишет "Гал-инфо".

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"История украинцев Холмщины полна драматизма. Они перенесли тяжелые испытания - русификациб, полонизацию, этнические чистки и депортацию. Это лишь часть того ужаса, который им пришлось пережить. Но этими людьми можно только восхищаться, ведь несмотря на все испытания они сохранили свои традиции, культуру и украинский язык ", - сказала одна из авторов проекта, журналистка Анна Джункивская.

Снимали ролик в Музее народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого.

"Мы должны еще больше рассказывать о культурных ценностях нашего народа и популяризировать их. Украинцы с Холмщины - это удивительные люди и они заслуживают, чтобы о них узнали все. Первый ролик - атмосферный и рассказывает о тихом семейном праздновании холмской семьи. Второй - это запись народных холмских колядок", - добавила журналистка Елена Ляхович.

Холмщина (ныне находится в составе Польши) расположена к востоку от реки Вепрь до Западного Буга и с этнографической точки зрения является частью Волыни. На юге она граничит с Сокальщиной, на западе - с Люблинщиной, на севере - с Подляшьем. Украинское население проживало на этой территории издавна. Украинцы Холмщины пережили много страданий и лишений особенно в годы Первой мировой войны. Российские войска, отступая, уничтожали деревни, а большинство населения эвакуировали вглубь Российской империи - вплоть до Казахстана. В 1930-х годах, особенно в 1937-1938 гг., украинские села в Польше были подвергнуты жесткой полонизации. Расправ со стороны различных польских формирований украинцы подвергались и в 1940-х годах. В марте 1944 г.. Сожжено большинство украинских сел Холмщины. Физически истреблялось украинское население края. В 1944-1946 гг. из украинских этнических земель, которые передавались Польше, на территорию УССР (преимущественно в южные области) было выселено 482 880 человек. Тех украинцев, кто спрятался от упомянутых переселенческих акций или находился в смешанных браках, в 1947 - в ходе акции "Висла", принудительно переселили на западные земли Польской Республики.