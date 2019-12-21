Певица из Полесья представила диск и книгу

Фото: Ольга Васькив

Во Львове 19 и 20 декабря состоялась презентация диска и книги "Голос мистического Полесье" народной певицы из Полесья Доминики Чекун. Проект поддержала Львовский городской совет и культуры.

Доминика Чекун - одна из последних носителей аутентичных песен северного Полесья. Она помнит и поет более 150 старинных песен. Обладает сложной древней техникой пения - один гласный звук мельчит на несколько нот, поэтому ее голос как вибрирует. Родилась и живет в селе Старые Кони Заричненского района Ровенской области. Уже через независимости стала заслуженной работницей культуры. Ее приглашают на все местные праздники, она выступает за рубежом - в Польше, Венгрии, России, Белоруссии.

Еженедельно она принимает в своем доме гостей из разных стран. Пение Доминики Никифоровны записано на четырех дисках, песни в ее исполнении включены в аудиоколлекции ЮНЕСКО, где собрано мировое наследие традиционной музыки.

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Летом 2019 львовский этногруппа KYRBASY впервые поехали в с. Старые лошади, на Полесье, чтобы побыть и поучились у певицы. В ноябре 2019 впервые пригласили Доминику Чекун во Львов. Организовали два мастер-класса в Центре Шептицкого и большой концерт в театре имени Леся Курбаса.

Во время ее приезда курбасовцы записали альбом с ее пением. В 48 песен добавили сборник нот и текстов. В декабре Доминика Чекун приехала с двумя мастер-классами и презентацией книги с записанным диском. На презентации певица провела мастер-класс полесских колядок.

Группа "Безвизовые" бабушки" вернулись с гастролей Венгрией к родным черниговских сел - Казацкого, Днепровского и Золотинки. За рубежом провели четыре дня. Выступали на музыкальном фестивале Ördögkatlan. Его проводят на юге страны одновременно в четырех соседних селах. Старшей 80 лет.