Что символизируют 12 блюд в Сочельник

Чеснок является символом очищения от грехов. Фото: etnosoft.com.ua

Святая Вечеря 6 января в канун Рождества собирает за столом всю большую семью. В этот вечер на стол ставят 12 постных блюд.

Все 12 блюд в Сочельник должны быть постными, поскольку это последний день Рождественского поста, сообщает "24 канал".

12 традиционных блюд на предрождественском столе, и о том, что они символизируют.

Кутья

Само блюдо, с которого начинают трапезу, является актом жертвы Богу. Мак – символ мученичества, невинно пролитой крови. Мед – символ чистоты, Божьего слова. А еще кутья символизирует единение с Богом и миром умерших. Поэтому ее оставляют на ночь для душ тех, кого уже нет с нами. Рецепты кутьи читайте по ссылке.

Горох

Символ Божьей весны, которая всегда возрождается в человеке после упадка, символ единства рода.

Капустник

Капуста выступает как символ простоты и одновременно прочности, единства вокруг одной твердой основы – Христа-Бога.

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Борщ

Символ торжества добра. Поскольку хозяйка готовит постный борщ из разных простых растений, которые дарит ей земля, так же христианин вышлифовывает свою волю из простых ежедневных малых здоровых практик. Кроме того, красный борщ еще символизирует кровь вифлеемских детей, убитых по приказу Ирода.

Голубцы

Символ этого блюда есть уже в названии. Голубь символизирует Божью любовь, Святой Дух, красоту и силу.

Рыба

Рыба является общепринятым символом Христа. Греческая аббревиатура ИХТИОС – имя Иисуса читается как "рыба". Именно братья-рыбаки стали первыми апостолами, которым Иисус сказал, что они будут "ловцами людей". Три переплетенных рыбы или три рыбы с одной головой символизируют Троицу.

Вареники

Вареники на Святой Вечер символизируют достаток и благополучие в семье на весь год.

Грибы

Две природы Иисуса Христа: божественная (шапка) и земная (ножка).

Чеснок

Символ очищения от грехов, а также здоровье. Чеснок кладут на четыре угла стола, а потом едят, чтобы не болели зубы.

Пирожки

Символ здоровья и счастья, которые человек сможет получить в постоянном общении с новорожденным Иисусом.

Пончики

Символ праздника, радости, Богом подаренных людям. Миллионы святых на небе, которые поверили в Иисуса, получили вечную жизнь. И каждый человек на земле призван к этой сладкой, вечной жизни. Проводится параллель между святыми и пампушками.

Узвар или вода

Означают жизнь, которую Бог дает каждому человеку. Святая вода является символом очищения тела и души.

Одесситы в кутью кладут халву. Получается сладкая, густая, – рассказывает 53-летняя Татьяна Жулина из поселка Березовка Житомирской области. Замачивает на ночь стакан пшеницы. Промывает и готовит на среднем огне, пока крупа не разварится.