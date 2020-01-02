Магия заснеженной природы: показали зиму в Шевченковском гаю

Фото: Анна Джункивская, Гал-инфо

Музей народной архитектуры и быта во Львове имени Климентия Шептицкого - один из крупнейших музеев под открытым небом в Европе. Расположен недалеко от центра города на живописных холмах ландшафтного парка "Вознесения".

Аутентичная архитектура и красочные сезонные виды являются привлекательными для гостей в любое время года, пишет Гал-инфо.

"В Музее воспроизведено более 100 памятников народной архитектуры. То дом под соломенной крышей, или кладовая зажиточного крестьянина, или мельница, или более столетняя школа - каждый объект является уникальным как с точки зрения заинтересованного специалиста, так и визитера, который хочет поближе узнать материальную и духовную культуру украинцев, - пишет издание.

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Путешествуя музеем, посетитель попадает в своеобразные микросела с усадьбами, хозяйственно-производственными объектами (масляной, лесопилкой, пасекой, сукновальней и др.), сакральными сооружениями (церквями, часовнями), коллекция которых является крупнейшей из всех мировых.

В декабре в Музее снимали атмосферный видеоролик "Холмске Рождество". Проекте призван рассказать о культуре и обычаях украинский Холмщины. Холмщина (ныне находится в составе Польши) расположена к востоку от реки Вепрь до Западного Буга и с этнографической точки зрения является частью Волыни. Украинское население проживало на этой территории давно.

В селе Малая Ростовка Винницкой области, стоит 300-летняя казацкая церковь. К 2016 году там была дырявая крыша, гнилые стены и пол. Ее взялся реставрировать местный фермер Николай Мутузюк с семьей. На реставрацию потратили 5 млн грн.