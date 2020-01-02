Как работали и развлекались 100 лет назад в Карпатах - подборка фотографий

Фото: romaniadacia.wordpress.com

Gazeta.ua предлагает пересмотреть раритетные фотографии сделаны Адольфом Шевалье 1920-го. На них изображены румыны, жившие в Южных Карпатах. На снимках видно, как они хозяйничали и развлекались.

Фото хорошо передают колорит национальной одежды. Она состояла из рубашек - "кемеше ку блезира", юбок - "задье", "пензетуре", "шурц", безрукавки - "бонд", "кожок". В холодное время года к этому добавляли куртку темного цвета "уйош" и шерстяную накидку "губе". Голову покрывали платком "шеринку". На ноги надевали лапти или сапоги.

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Вышивка на рубашках размещена узкой прядью на плечах, поперек груди, манжетах и ​​вокруг квадратного выреза горловины.

Рождественские ярмарки на площади Рынок в Кракове проводились на протяжении многих веков. Начинались в конце ноября и продолжались до второго дня Рождества. Gazeta.ua предлагает посмотреть подборку фото, сделанных в Кракове в 1930-х годах. Торговцы предлагали изготовлены вручную игрушечные шарики, елочные украшения, керамику, изделия из дерева, шерсти, ткани, стекла, драгоценных металов, сувениры, открытки и календари.