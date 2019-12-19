Пауки, черные кошки и ангелы - какими были рождественские ярмарки 90 лет назад

Фото: muzeumkrakowa.pl

Рождественские ярмарки на площади Рынок в Кракове проводились на протяжении многих веков. Начинались в конце ноября и продолжались до второго дня Рождества. Gazeta.ua предлагает посмотреть подборку фото, сделанных в Кракове в 1930-х годах.

Торговцы предлагали изготовлены вручную игрушечные шарики, елочные украшения, керамику, изделия из дерева, шерсти, ткани, стекла, драгоценных металов, сувениры, открытки и календари.

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Любителей сладостей угощали жареными орехами, каштанами, рождественскими пряниками и печеньем.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть подборку фотографий сделанных на рынках украинских городов и сел в начале ХХ века. Тогда не было магазинов с широким ассортиментом. Все ждали ярмарки, которые съезжались на несколько дней.