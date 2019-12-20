Елка самого комфортного города Украины установила рекорд

Винницкая елка установила национальный рекорд как самая высокая металлоконструкция, вращающейся вокруг своей оси. Ее высота 29 метров.

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"По случаю подготовки к новогодним и рождественским праздникам в Виннице в Центральном городском парке был зафиксирован новый рекорд. А именно открытие самого металлоконструкции в форме новогодней елки с вращающимся механизмом, который не имеет аналогов в Украине", - сказал представитель Книги рекордов Украины Игорь Пидчибий, передает департамент по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

Установлена ​​главная винницкая елка на площади перед Летним театром в Центральном парке культуры и отдыха.

Во время фиксации рекорда представители "Книги рекордов Украины" внесли в реестр национальных рекордов следующие сведения: сложная металлоконструкция, которая вращается вокруг своей оси, высотой 29 метров, длина нижнего диаметра - более 16 метров и вес свыше 75 тонн.

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На изготовление винницкой елки использовали 321 живое деревце, на приобретение которых потратили почти 196 тыс. Грн. Ее праздничный наряд в этом году обновили 150 золотистыми декоративными шишками длиной 60 см.

19 декабря в центре Киева на Софийской площади зажгли главную елку Украины. Елка имеет высоту более 20 м. Для украшения использовали 800 новогодних игрушек и более 3 км разноцветных гирлянд.