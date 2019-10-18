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пятница, 18 октября 2019 20:56

Сеть очаровали осенние пейзажи Шевченковского гая
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В Музее воспроизведен более 100 памятников народной архитектуры
Фото: Анна Джункивская, Гал-инфо
В Музее воспроизведен более 100 памятников народной архитектуры
В Музее воспроизведен более 100 памятников народной архитектуры
В Музее воспроизведен более 100 памятников народной архитектуры
В Музее воспроизведен более 100 памятников народной архитектуры

Музей народной архитектуры и быта во Львове имени Климентия Шептицкого - один из крупнейших музеев под открытым небом в Европе. Расположен недалеко от центра города на живописных холмах ландшафтного парка "Вознесения".

Аутентичная архитектура и красочные сезонные виды являются привлекательными для гостей в любое время года. Особенно завораживает он осенью, пишет Гал-инфо.

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"В Музее воспроизведено более 100 памятников народной архитектуры. То дом под соломенной крышей, или кладовая зажиточного крестьянина, или мельница, или более столетняя школа - каждый объект является уникальным как с точки зрения заинтересованного специалиста, так и визитера, который хочет поближе узнать материальную и духовную культуру украинцев, - пишет издание.

Путешествуя музеем, посетитель попадает в своеобразные микросела с усадьбами, хозяйственно-производственными объектами (масляной, лесопилкой, пасекой, сукновальней и др.), сакральными сооружениями (церквями, часовнями), коллекция которых является крупнейшей из всех мировых.

В Карпатах выпал снег. На популярных лыжных курортах объявили о скором начале нового сезона. Готовится принимать туристов лыжный курорт "Буковель". Местные жители делятся свежими фото и видео, на которых запечатлели заснеженные горные склоны.

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