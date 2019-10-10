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четверг, 10 октября 2019 18:30

Фотограф показал волшебную крымскую осень в селе Салы
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Село Салы раскинулось в горной долине небольшой реки Салы, оно окружено лесистыми склонами и склонами Главной гряды Крымских гор

До курортного Судака, к горсовету которого оно подчинено, примерно 25 километров, пишут Крим.Реалии.

После аннексии Крыма Российской империей в 1783 году, всех жителей этого села, что не были русскими депортировали на нижний Дон. Село пустовало, пока его не начали заселять матросами и солдатами российской имперской армии.

В советские годы здесь была центральная усадьба совхоза "Грушевский", которая выращивала табак, фрукты и овец.

Пустой полуразрушенный домик выставили на продажу
Фото: Анатолий Крымский
Небольшой табун лошадей выгнали пастись на иней
Коровка, которая пасется морозным утром
Пустая бутылка из-под вина на дороге
Уже пожелтевшие листья на кустиках

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Программа правительства Алексея Гончарука не содержит ответов на вопросы противодействия российской агрессии. Не прописано конкретных шагов на пути Украины в НАТО

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