Путин не просил воду для Крыма – Зеленский

Украина прекратила водоснабжение в Крым через Северо-Крымский канал в 2014 году. Фото: Shutterstock

Украина не будет возобновлять поставки воды в оккупированный Крым.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона на Kyiv Food Market.

Журналист Анжелика Руденко спросила гаранта, просил ли Владимир Путин воду для Крыма и рассматривает ли Зеленский такую ​​возможность.

"Нет. Вопрос воды не обсуждается", - сказал он.

"Переговоры кто-то должен начинать. Тему та сторона не поднимала. Мы в этом вопросе защищаем Украину. Что мы готовы - мы делаем. В Херсонской области - там нормальный комфортный КПВВ. Есть идеи, как в Херсонской области показывать Крыму: смотрите, как мы вкладываем деньги. Развивать там инфраструктуру. Особенно возле временной границы с Крымом", - добавил Зеленский.

Ранее российские оккупанты планировали начать переговоры с Украиной относительно подачи воды в Крым. Для этого обратились к российскому руководству. Позже оккупационные власти Крыма обьявили, что готовы и дальше сидеть без украинской воды, лишь бы не потерять "собственное достоинство". В 2014-м из-за невыплаты долгов и согласно нормам Женевской конвенции Северо-крымский канал, который был главной водной артерией для этой территории, перекрыли.