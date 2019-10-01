"Ни слова о деоккупации Донбасса и Крыма": в Раде разнесли программу правительства Гончарука

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3168
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2781
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 900
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7020
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9648
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2448
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 558
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3312
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3717
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1584
Фото
Все фото
21
16
7
5
3
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Деньги надо всем: за чем идут к нардепу-мажоритарщику. Репортаж с первого приема
Деньги надо всем: за чем идут к нардепу-мажоритарщику. Репортаж с первого приема
Вторая ночь на Банковой: под Офис Зеленского вышли активисты
Вторая ночь на Банковой: под Офис Зеленского вышли активисты
Коломойский сменил имидж и сходил на баскетбол к сыну
Коломойский сменил имидж и сходил на баскетбол к сыну
Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; оскандалилась из-за помощников
Нардеп от "Слуги народа" оскандалилась из-за помощников
Видео
Все видео
"Мендель на дембель": журналисты запустили флешмоб и требуют отставки пресс-секретаря президента
"Мендель на дембель": журналисты запустили флешмоб и требуют отставки пресс-секретаря президента
НСЖУ призвал Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
НСЖУ призвал Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
Дергала микрофон и размахивала руками: журналисты показали полное видео с пресс-секретарем Зеленского
Дергала микрофон и размахивала руками: журналисты показали полное видео с пресс-секретарем Зеленского
Богдан получил государственную награду за проваленную работу
Богдан получил государственную награду за проваленную работу
Пресс-секретарь и охрана Зеленского препятствовали работе журналиста
Пресс-секретарь и охрана Зеленского препятствовали работе журналиста
Интервью
1/5
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 585
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 792
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 657
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 324
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6093
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 774
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
вторник, 01 октября 2019 12:17

"Ни слова о деоккупации Донбасса и Крыма": в Раде разнесли программу правительства Гончарука

  Комментировать
&quot;Ни слова о деоккупации Донбасса и Крыма&quot;: в Раде разнесли программу правительства Гончарука
"Такое впечатление, что люди, которые писали программу, вообще абстрагировались", говорят в парламенте о правительстве.

Программа правительства Алексея Гончарука не содержит ответов на вопросы противодействия российской агрессии. Не прописано конкретных шагов на пути Украины в НАТО.

Об этом сказал председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин на согласительном совете во вторник.

"Спасибо за интересную презентацию правительственной программы. Написано живо и бодро, легко читается. Давно нам не предлагали таких веселых предложений.

А если серьезно, то есть две очень серьезные оговорки.

При всем уважении к авторам, программа написана так, будто бы не существует вообще такой истории, как поддержка со стороны МВФ.

Непонятно, поддержка МВФ есть или нет? Надо отвечать на конкретные требования, которые выдвигает фонд: стабильная банковская система - тогда должны внести ясность о "Приватбанке", конкурентную энергетику - наше "приветствие" олигархам, конкурентное сельское хозяйство, рынок земли. Все эти вопросы непонятны. Такое впечатление, что люди, которые писали программу, вообще абстрагировались от этих вопросов.

Второй момент - еще более важен. Ни слова о реинтеграции Донбасса, деоккупации Крыма. И ни слова о НАТО. Такое впечатление, что правительство не видит, что через 5 лет Донбасс будет возвращен. Что мы будем что-то делать по Крыму. Выполнять годовые планы по НАТО. Ни одна из этих позиций совершенно не отражена в плане действий правительства", - сказал Рахманин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разумков рассказал о планах Рады

"Возникает огромное количество вопросов, хотелось, чтобы они были сняты.

Тем более есть другие тревожные сигналы - формальное отсутствие секретаря СНБО.

И второе - обещания, что "формула Штайнмайера" будет базовым фундаментом для какого-то законопроекта. Хотелось бы услышать, о каком законопроекте идет речь?", - добавил нардеп.

За 5 лет надо добиться роста экономики (ВВП) на 40%, создать 1 млн новых рабочих мест, привлечь $50 млрд прямых иностранных инвестиций. Об этом говорится в программе правительства.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Ни слова о деоккупации Донбасса и Крыма": в Раде разнесли программу правительства Гончарука». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
октября

Украинский завод выпустил доступное авто

В Варшаве Украинский поручили высший государственный пост

Мирных демонстрантов жестоко избили милиционеры

В Украину вернулось 7 тыс. эмигрантов

Самое читаемое
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
19
 Просмотров: 50284
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса Просмотров: 44380
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли &quot;бабье лето&quot; в октябре
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли "бабье лето" в октябре Просмотров: 32231
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
16
 Просмотров: 31375
&quot;Состояние приближенное к нулю&quot; - актрису &quot;Сватов&quot; заподозрили в алкоголизме
"Состояние приближенное к нулю" - актрису "Сватов" заподозрили в алкоголизме Просмотров: 27072
Политика
"Можете разобраться?": Тищенко просил защиты от женщин, которые коснулись его руки
"Можете разобраться?": Тищенко просил защиты от женщин, которые коснулись его руки Просмотров: 153
Разумков рассказал о планах Рады
Разумков рассказал о планах Рады Просмотров: 90
Зеленский и Трамп: появился новый свидетель разговора
Зеленский и Трамп: появился новый свидетель разговора Просмотров: 774
Арахамия: Я даже не член партии "Слуга народа"
Арахамия: Я даже не член партии "Слуга народа" Просмотров: 3150
Законопроект №1210 нарушит Бюджетный и Налоговый кодексы - эксперт
Законопроект №1210 нарушит Бюджетный и Налоговый кодексы - эксперт Просмотров: 180
Больше всего комментируют
4
"Это нормально, когда прощаются с предшественниками" - премьер прокомментировал увольнения в Минздраве
4
"Слуга народа" сменит главу партии
3
Длина большого пальца расскажет о вашей личной жизни
3
Отказалась говорить на украинском: "Мисс Украина" Маргарита Паша попала в громкий скандал
2
Выжил с ума. Президент "Формулы-1" призвал Путина захватить Европу
Голосов: 12180
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua