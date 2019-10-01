"Ни слова о деоккупации Донбасса и Крыма": в Раде разнесли программу правительства Гончарука

"Такое впечатление, что люди, которые писали программу, вообще абстрагировались", говорят в парламенте о правительстве.

Программа правительства Алексея Гончарука не содержит ответов на вопросы противодействия российской агрессии. Не прописано конкретных шагов на пути Украины в НАТО.

Об этом сказал председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин на согласительном совете во вторник.

"Спасибо за интересную презентацию правительственной программы. Написано живо и бодро, легко читается. Давно нам не предлагали таких веселых предложений.

А если серьезно, то есть две очень серьезные оговорки.

При всем уважении к авторам, программа написана так, будто бы не существует вообще такой истории, как поддержка со стороны МВФ.

Непонятно, поддержка МВФ есть или нет? Надо отвечать на конкретные требования, которые выдвигает фонд: стабильная банковская система - тогда должны внести ясность о "Приватбанке", конкурентную энергетику - наше "приветствие" олигархам, конкурентное сельское хозяйство, рынок земли. Все эти вопросы непонятны. Такое впечатление, что люди, которые писали программу, вообще абстрагировались от этих вопросов.

Второй момент - еще более важен. Ни слова о реинтеграции Донбасса, деоккупации Крыма. И ни слова о НАТО. Такое впечатление, что правительство не видит, что через 5 лет Донбасс будет возвращен. Что мы будем что-то делать по Крыму. Выполнять годовые планы по НАТО. Ни одна из этих позиций совершенно не отражена в плане действий правительства", - сказал Рахманин.

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"Возникает огромное количество вопросов, хотелось, чтобы они были сняты.

Тем более есть другие тревожные сигналы - формальное отсутствие секретаря СНБО.

И второе - обещания, что "формула Штайнмайера" будет базовым фундаментом для какого-то законопроекта. Хотелось бы услышать, о каком законопроекте идет речь?", - добавил нардеп.

За 5 лет надо добиться роста экономики (ВВП) на 40%, создать 1 млн новых рабочих мест, привлечь $50 млрд прямых иностранных инвестиций. Об этом говорится в программе правительства.