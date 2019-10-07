Карпаты засыпало снегом

В Карпатах выпал снег. На популярных лыжных курортах объявили о скором начале нового сезона. Готовится принимать туристов лыжный курорт "Буковель".

Местные жители делятся свежими фото и видео, где запечатлели заснеженные горные склоны.

Идет снег на Драгобрате, Тростяне, Захаре Беркуте и на других вершинах.

Во Львове синоптики львовского регионального гидрометцентра прогнозируют гололедицу и возможен мокрый снег. Температура воздуха может опуститься до 1-2 градусов мороза.

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В октябре Землю накроет серия магнитных бурь. Пик придется в последней декаде месяца. Так излучение ожидают 6,19 и 24-26 октября.