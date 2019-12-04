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среда, 04 декабря 2019 14:16

Как выглядит заснеженная Полтава
15

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В ночь на третье декабря в Полтаве выпал первый снег
Фото: Светлана БОНДАРЕВА
В ночь на третье декабря в Полтаве выпал первый снег
В ночь на третье декабря в Полтаве выпал первый снег
В ночь на третье декабря в Полтаве выпал первый снег
В ночь на третье декабря в Полтаве выпал первый снег

В ночь на 3 декабря Полтавскую засыпало снегом. За сутки выпало более 12 см.

Журналисты Gazeta.ua сделали фото заснеженной Полтавы.

Несмотря на отметку термометров в -3 ° С, через солнечную погоду на тротуарах города 4 декабря начали образовываться лужи, а с крыш опадать сосульки. В парках дети играют со снегом, а взрослые фотографируются на фоне пейзажей.

Синоптики отмечают, что снег пролежит недолго, ибо от 5 декабря днем ​​термометры покажут незначительные плюсовые отметки днем, до -5 ° С ночью. На выходные температура воздуха достигнет днем ​​+4 ... + 5 ° С, пойдет дождь.

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Погода в декабре и январе в Украине будет морозной и снежной. Потепление, которое царит сейчас будет кратковременным. После этого в страну придут сильные морозы и сильные снегопады.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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Дата
04
декабря

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