Фермер не пожалел 5 млн ради 300-летней церкви

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В селе Малая Ростовка Винницкой области, стоит 300-летняя казацкая церковь. К 2016 году там была дырявая крыша, гнилые стены и пол.

Ее взялся реставрировать местный фермер Николай Мутузюк с семьей. На реставрацию потратили 5 млн грн, передает UA Винница.

"Конечно, работы очень много было, потому что хотели сделать так, как она выглядела с самого начала. Здесь не было ни куполов, ничего. Церковь была огорожена кустарниками", - говорит Николай Мутузюк.

В советское время здание использовали не по назначению.

"Произошли такие обстоятельства, что здесь и дом культуры был, правда, недолго. Здесь был склад, тик, а потом и химсклад", - говорит сельский председатель Дмитрий Грицай.

Церковь стоит на тысячелетних дубах, которые залили фундамент, стены тоже из дуба. Им более 300 лет. Возраст установили, исследовав древесину. До реставрации Покровской церкви в селе Малая Ростовка, местные жители на службу ходили в соседние села.

Почему деревянные церкви, в том числе и Покровскую, называют "казацкой", рассказала Ольга Коляструк, доктор исторических наук.

"Эти церкви выполнены из донаторской руки казаков, полковников. Они давали средства на строительство церквей. Потому что вера для казака была определяющая категория", - говорит Ольга.

Сейчас в Винницкой области 11 старинных казацких церквей. Половина из них разрушены.

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На территории Киево-Печерского заповедника 28 сентября открыли церковь Спаса на Берестове. Памятник XI-XII вв., Относящееся к объектам мирового наследия ЮНЕСКО, реставрировали два года.