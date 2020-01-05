Как украинцы гадали на Рождество

С древности осталось много рождественских гаданий, которые можно сделать дома. Фото: proxy10.online.ua

В январе отмечают многие важные праздники.

В ночь перед Рождеством, то есть 6 января, и в сам праздник 7 января люди всегда пытались узнать свою судьбу, пишет "Телеграф".

С древности осталось много рождественских гаданий, которые можно сделать дома. Особенно популярны гадания на любовь, имя суженого, дату замужества, а также на то, что произойдет в будущем.

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Гадание по сновидениям

В новогодние праздники надо пойти в гости с ночевкой. На новом месте, перед тем как заснуть нужно произнести слова: "Сплю на новом месте, пусть приснится жених невесте. Появись с тем лицом, с которим пойду под венец". После этого следует заснуть и должен присниться жених. Наши бабушки для того чтобы увидеть жениха, в вещем сне, под подушкой оставляли кусочек ржаного каравая и ложились спать со словами: "Приходи на ужин суженый мой".

Гадание с помощью кольца

Кольцо можно одолжить у родителей или замужних подружек. Вероятнее всего гадать таким способом накануне Рождества 6 января. В прозрачный стакан с гладкими стенками надо на треть налить колодезной или талой воды. Бросив кольцо в стакан, произнести: "Суженый, покажись мне!". После того как вода в стакане успокоится, всматриваться в овал кольца. Образ жениха сначала может проявиться мутными чертами, но стоит немного подождать, и картинка станет более выразительной.

Рождественские гадания на воске и воде

Пчелиный или воск горящей свечи надо растопить на водяной бане и накапать его в блюдце с водой. Процедуру надо повторять несколько раз в освещенной в миске различных восковых фигурок. Извлекая каждую из них, можно судить о будущем. Крупные капли - означают изменения в новом году. Длинные полосы из воска - к путешествиям или длительной командировке. Много коротких полосок - пустые хлопоты. Если из воска образовался одна большая лепешка - в будущем году замужества не будет. Фигурка в виде кольца или свечи - к скорой свадьбе. Крест - к болезням и большим неприятностям. Воск в виде конверта или колоколов - предсказывает весть издалека.

Гадание на полотенце на суженого в ночь перед Рождеством

На ночь в окно вывешивают белое полотенце со словами: "Суженый-ряженый, приди и умойся". Утром проверяют полотенце, если оно мокрое, то девушка в этом году выйдет замуж. Если сухое, то сидеть в девках ей еще год. Другой вид этого гадания - положить полотенце на ночь под подушку, сказав: "Суженый-ряженый, приходи ко мне умываться, полотенцем вытираться". Сон, увиденный в эту ночь, и станет разгадкой.

Гадание юношей на Рождество

Гадания юношей были не такими причудливыми и массовыми, как у девушек. В большинстве случаев они действовали тайно, чтобы не стать причиной насмешек со стороны девушек. Например, они срывали с елки небольшую ветку и, ложась в постель, проговаривали слова: "Ложусь спать с елкой, проснусь с девушкой-красавицей". Предполагалось, что во сне юноша может увидеть свою суженую.

Гадание на детей

Гадали на Рождество и замужние женщины. Главное, что их интересовало - это дети и верность мужа. Появится ли в доме ребенок, можно было узнать, поколдовав на обручальном кольце. Женщина, положив кольцо в блюдце, заливала его водой и ставила в холодное место (сегодня это может быть холодильник). Встав утром, они внимательно рассматривали застывшую воду. Если ее поверхность была ровной и гладкой, то в этом году ребенка можно не ждать, а если появился бугорок на льду, то он символизировал увеличение в семье.

И в Сочельник, и на Рождество люди готовят особые праздничные блюда. В Сочельник они должны быть постными, но на рождественском столе уже очень много мясных блюд.В Сочельник, 6 января, ничего не ели до тех пор, пока на небе не появлялась первая звезда. Потому что именно в это время, как говорит Библия, и родился Иисус Христос. Лишь после появления зари, несущей благую весть, приступали к праздничной трапезе. И хотя состояла она из постных блюд, называлась богатим ужином, потому что на столе было много блюд.