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воскресенье, 05 января 2020 13:46

Какие блюда должны быть на рождественском столе

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Какие блюда должны быть на рождественском столе
И на Сочельник, и на Рождество люди готовят особые праздничные блюда. Фото: pershyj.com

7 января украинцы празднуют Рождество, а накануне, 6 января, отмечают Сочельник.

Многие считают этот праздник одним из важнейших семейных, пишет "Сегодня".

И в Сочельник, и на Рождество люди готовят особые праздничные блюда. В Сочельник они должны быть постными, но на рождественском столе уже очень много мясных блюд.

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В Сочельник, 6 января, ничего не ели до тех пор, пока на небе не появлялась первая звезда. Потому что именно в это время, как говорит Библия, и родился Иисус Христос. Лишь после появления зари, несущей благую весть, приступали к праздничной трапезе. И хотя состояла она из постных блюд, называлась богатим ужином, потому что на столе было много блюд.

Ужин начинали с кутьи - ритуальной каши, сваренной из пшеницы, ячменя или риса. В кутью традиционно добавляли мак, изюм, колотые орехи и мед. А в некоторых регионах блюдо сдабривали цукатами, вареньем и даже мармеладом.

Подавали также вареники с разными начинками, постный борщ или щи (их подавали вместе с пампушками или блинами), салаты из овощей, голубцы, пироги, жареная рыба и многочисленные соленья. Из напитков на столе можно увидеть было узвар - сладкий рождественский компот из сухофруктов.

Почему на Рождество готовят 12 блюд

В христианстве эти блюда символизируют 12 апостолов, учеников Христа, присутствующих на тайной вечере. Также считается, что 12 блюд на праздничном столе указывает на пожелания счастливых 12 месяцев нового года для всей семьи. Число "12" для ужина в Сочельник характерно не только для православных, такое же количество имеет место у католиков Литвы.

Что обязательно приготовить на Рождество

На Рождество заканчивается 40-дневный пост, и хозяйки готовят праздничный ужин с большим количеством мясных блюд. Варят холодец, делают крученики, начиняют колбасы, запекают птицу и мясо, засаливают окорок. Как и на Святой вечер, в центре стола ставят кутью, но теперь в нее можно добавлять масло, молоко и сливки.

За ужином поют рождественские песни, вспоминают все хорошее, что произошло за год уходящий и желают друг другу крепкого здоровья и благополучия.

6 января отмечают Святвечер. В этот день на столе обязательно должна быть кутья. Самые распространенные среди украинцев являются рецепты кутьи из пшеницы и риса.

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Дата
05
января

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