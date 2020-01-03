Как сделать кутью на Святвечер и Рождество вкусной

Самые распространенные среди украинцев являются рецепты кутьи из пшеницы и риса Фото: Сім'я і дім

6 января отмечают Святвечер. В этот день на столе обязательно должна быть кутья.

Самые распространенные среди украинцев являются рецепты кутьи из пшеницы и риса, пишет УНИАН.

Классический рецепт кутьи из пшеницы. Ингредиенты: пшеница - 1 стакан; вода - 3 стакана; мак - 1/2 стакана; порезанные орехи - 1/2; изюм - 1/2 стакана; мед - 2 3 ст. л.

Пшеницу промываем и замачиваем в воде на 4 часа или более. Размокшую крупу заливаем водой и варим на слабом огне до готовности. Мак измельчаем в кофемолке. Измельчаем орехи, а изюм без косточек заливаем теплой водой на полчаса. Соединяем пшеницу, мак, изюм, орехи, добавляем мед по вкусу и все перемешиваем. Охлаждаем кутью и подаем на стол.

Кутья из риса. Ингредиенты: рис - 1,5 стакана; мак - 1 стакан; орехи - 0,5 стакана; изюм - 0,5 стакана; мед - 120 г.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие церковные праздники отмечают в январе

Круглозерный рис промываем, процеживаем, заливаем водой в соотношении 1: 2, варим до готовности. Мак промываем, заливаем кипятком на 2 часа, затем процеживаем через марлю. Растираем его с помощью мясорубки или блендера. Изюм заливаем горячей водой и оставляем на полчаса. Просушиваем. Рис высыпаем в миску, добавляем мак, изюм, орехи и мед. Блюдо ставим в холод.

Одесситы в кутью кладут халву. Получается сладкая, густая, - рассказывает 53-летняя Татьяна Жулина из поселка Березовка Житомирской области. Замачивают на ночь стакан пшеницы. Промываю и готовлю на среднем огне, пока крупа начнет развариваться.