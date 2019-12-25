Житомирскую кутью замешивают на вине

- Часто езжу в командировки по Украине. Интересуюсь рецептами региональной кухни. Узнала, что одесситы в кутью кладут халву. Получается сладкая, густая, - рассказывает 53-летняя Татьяна Жулина из поселка Березовка Житомирской области.

Замачивают на ночь стакан пшеницы. Промываю и готовлю на среднем огне, пока крупа начнет развариваться.

- Точное время не скажу - каждый раз попадается другая пшеница. Одна может за 20 минут свариться, а другая час будет готовиться.

Снимает с плиты, когда пшеница станет мягкой. Перемалывает стакан мака в кофемолке и заливает стаканом кипятка. Без заваривания мак будет горчить. Добавляет к пшенице 100 г меда. Всыпает по полстакана измельченных орехов и запаренного изюма. Разминает вилкой 150 г халвы. Перемешивает.

- Донецкую кутью готовят из риса с вишнями. Заправляют вишневым соком. Это звучит странно, пока не попробуешь.

Заливает стакан риса двумя стаканами воды. Когда закипит, отбрасывает на дуршлаг, промывает холодной водой. Ставит опять вариться. Доводит до кипения, убавляет огонь и готовит 15 мин. Охлаждает. Пол-литровую банку консервированных вишен в собственном соку смешивает с рисом. Всыпает горсть порезанных грецких орехов. Пробует, при необходимости солит. Кутья должна быть мокрая, но не плавать в соке.

- Я привыкла к кутье по-житомирски. Ее готовят из перловки. Добавляю по стакану мака, орехов и изюма.

Стакан перловки заливает водой на полчаса. Варит 20 мин., пока впитает воду. Мак растирает в ступке. Орехи толчет.

Для сиропа берет 1 л теплой воды, 1 ст. л. меда, по 3 ст. л. сахара и красного вина. Смешивает с перловкой и пересыпает в горшок. В ней подает на стол.