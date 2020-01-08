Выгорел дотла: как выглядит место жуткой авиакатастрофы в Иране

Фото: varlamov.ru

Появились первые фото жуткой авиакатастрофы пассажирского лайнера вблизи иранского Тегерена.

Самолет "Боинг" украинских авиалиний направлялся в Киев. На борту 180 пассажиров и членов экипажа. Все погибли. По словам очевидцев, самолет загорелся в воздухе и начал падать.

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Спасатели отправили на место специальные команды, надеялись спасти кого-то из людей.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", на борту которого были 180 пассажиров, упал вблизи международного аэропорта Имама Хоменеи в Тегеране. Причина падения - технические неисправности.