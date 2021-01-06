 
Ексклюзивы
1/5
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 504
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
4 Просмотров: 1836
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2259
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 513
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4518
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 909
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1557
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1809
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 864
Фото
Все фото
16
7
3
9
13
&quot;КОвид, кОвид, ковиднЫця&quot;: во Львове установили символ Рождества
"КОвид, кОвид, ковиднЫця": во Львове установили символ Рождества
&quot;Рассказывает историю появления первых пьяниц&quot;. Команда тревела показала античную мозаику на Кипре
"Рассказывает историю появления первых пьяниц". Команда тревела показала античную мозаику на Кипре
Мороз и солнце: туристы показали зимнюю сказку Карпат
Мороз и солнце: туристы показали зимнюю сказку Карпат
Венецианский лев и голова быка: что показали на фестивале ледяных скульптур
Венецианский лев и голова быка: что показали на фестивале ледяных скульптур
Отель изо льда и снега завораживает туристов: сказочные фото ледяных номеров
Отель изо льда и снега завораживает туристов: сказочные фото ледяных номеров
Видео
Все видео
Коронавирус в Украине: где больше всего больных
Коронавирус в Украине: где больше всего больных
Создали необычную "автомобильную" елку
Создали необычную "автомобильную" елку
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация в областях
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация в областях
Какова ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
Какова ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
Интервью
1/5
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Просмотров: 81
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
1 Просмотров: 4266
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 225
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 4410
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 513
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 9
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
среда, 06 января 2021 17:04

"КОвид, кОвид, ковиднЫця": во Львове установили символ Рождества
16

  Комментировать

Рождественский дидух издавна является символом благополучия и единства поколений
Фото: Валерий Шмаков
Городской председатель Львова Андрей Садовый
Участники шествия несли большую рождественскую звезду
Участники шествия отправились с маленькими дидухами к месту установки большого Дидуха
Высота дидуха- около 4 метров. Состоит из 120 маленьких дидухов

Во Львове на пл. Яворского торжественно установили рождественский дидух - символ благополучия и единства поколений.

Особенностью нынешнего символа Рождества является его высота - около 4 м. Состоит из 120 маленьких дидухов. Несколько лет подряд львовский главный дидух готовят мастера Музея народной архитектуры и быта им. Климентия Шептицкого.

Праздничная процессия собралась на пл. Рынок и в сопровождении колядок, с рождественской звездой и маленькими дидухами отправилась к месту установки большого дидуха. К шествию присоединились мэр Львова Андрей Садовый, депутаты горсовета, военные, медики и львовяне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как украсили Львов накануне Нового года: сказочные фото

"Пусть этот дидух из года в год будет для всех нас символом достатка и надежды на то, что Господь и в дальнейшем будет о нас заботиться. Помогай нам Бог, пусть этот новый год будет лучше, чем прошлый год. Желаю, чтобы все в добром здравии по всем уголкам нашей страны в кругу семьи громко сказали: "Христос рождается", - отметил настоятель храма Сретения Господня УГКЦ Михаил Белецкий.

Закончил свое выступление традиционным львовским виншуванием:

Ковід, ковід, ковідниця,
Гарна в масці молодиця.
А без маски не така!
Дайте антисептика!

По завершению для всех присутствующих колядовали группа KURBASY, участники общества "Лемковщина" и львовский муниципальный хор "Гомин". А мэр раздавал детям-колядовщикам пампушки.

"В народе говорят:"Дидух в дом - вся нечисть из дома". Наш дидух - это наше единство. Когда мы вместе - мы большая сила. Рождество - это особый праздник для всех нас. Мы ожидаем чуда, рождение Иисуса Христа, ожидаем большей любви, радости. Но мы должны помнить, что источником любви и радости является каждый из нас. Давайте открывать наши сердца и наполнять этот мир любовью. Дай, Бог, нам всем мудрости и здоровья", - сказал Андрей Садовый.

На Святой вечер перед тем, как садиться за стол, хозяин вносит в дом дидуха. Так называют сноп пшеницы. Он виншует и ставит дидуха под образами. Потом стелет охапку сена в доме по полу. В народе этот обычай связывали с легендой о рождении Христа в яслях, хотя более вероятно видеть в нем пережитки магии плодородия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Как украинцы поздравляли близких с Рождеством в древности - подборка открыток
Как украинцы поздравляли близких с Рождеством в древности - подборка открыток Просмотров: 5202
Сочельник: что можно делать в канун Рождества
Сочельник: что можно делать в канун Рождества Просмотров: 1296
10 украинских колядок, которые должен знать каждый
10 украинских колядок, которые должен знать каждый Просмотров: 7056
На Святой вечер наши предки готовили Богатую кутью и "призывали мороз"
На Святой вечер наши предки готовили Богатую кутью и "призывали мороз" 1 Просмотров: 4948
Сейчас вы читаете новость «"КОвид, кОвид, ковиднЫця": во Львове установили символ Рождества». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
января

Шевченко дописал "Заповіт"

Определили слово года

Братство выступило за объединение славян в единую державу

Мать прятала ботинки, чтобы далеко из дома не ходил - Василий Стус родился в Сочельник

В армии ввели новые знаки различия

Лобановский трижды создавал чудо-команды

Россия ответила на требование вывести войска

Получили новый вид энергии

В Москве умер украинский философ

Девушка с флагом в руках стала символом победы над захватчиками

От снегопада погибли 154 человека

Самое читаемое
Звезда &quot;Блудливой Калифорнии&quot; снялась без нижнего белья для Playboy
Звезда "Блудливой Калифорнии" снялась без нижнего белья для Playboy
9
 Просмотров: 24643
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
 Просмотров: 21547
Модель Катарина Мазепа отпраздновала миллион подписчиков обнаженным фото
Модель Катарина Мазепа отпраздновала миллион подписчиков обнаженным фото
13
 Просмотров: 15804
В МВД заявили, что белорусские записи подтверждают причастность АТОшников к убийству Шеремета
В МВД заявили, что белорусские записи подтверждают причастность АТОшников к убийству Шеремета
 1 Просмотров: 11502
Пропавшего одиннадцатиклассника нашли мертвым
Пропавшего одиннадцатиклассника нашли мертвым Просмотров: 7758
Общество
Невозможно отстранить - Тупицкий продолжает ходить на работу
Невозможно отстранить - Тупицкий продолжает ходить на работу Просмотров: 9
Благодаря Госбюджету-2021 продлится дальнейшая диджитализация здравоохранения, социальной защиты и образования - Назаров
Благодаря Госбюджету-2021 продлится дальнейшая диджитализация здравоохранения, социальной защиты и образования - Назаров Просмотров: 9
Врачей не хватает - интерны будут бороться с коронавирусом
Врачей не хватает - интерны будут бороться с коронавирусом Просмотров: 45
Иран просил помочь фальсифицировать данные по авиакатастрофе МАУ
Иран просил помочь фальсифицировать данные по авиакатастрофе МАУ Просмотров: 270
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
 Просмотров: 81
Больше всего комментируют
16
"Пособник нацистского режима" - посол Израиля о Степане Бандере
5
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
4
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
2
Священную корону перехватили американские солдаты
2
Куда чаще всего мигрируют украинские заробитчане
Голосов: 54717
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть