"КОвид, кОвид, ковиднЫця": во Львове установили символ Рождества

Фото: Валерий Шмаков

Во Львове на пл. Яворского торжественно установили рождественский дидух - символ благополучия и единства поколений.

Особенностью нынешнего символа Рождества является его высота - около 4 м. Состоит из 120 маленьких дидухов. Несколько лет подряд львовский главный дидух готовят мастера Музея народной архитектуры и быта им. Климентия Шептицкого.

Праздничная процессия собралась на пл. Рынок и в сопровождении колядок, с рождественской звездой и маленькими дидухами отправилась к месту установки большого дидуха. К шествию присоединились мэр Львова Андрей Садовый, депутаты горсовета, военные, медики и львовяне.

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"Пусть этот дидух из года в год будет для всех нас символом достатка и надежды на то, что Господь и в дальнейшем будет о нас заботиться. Помогай нам Бог, пусть этот новый год будет лучше, чем прошлый год. Желаю, чтобы все в добром здравии по всем уголкам нашей страны в кругу семьи громко сказали: "Христос рождается", - отметил настоятель храма Сретения Господня УГКЦ Михаил Белецкий.

Закончил свое выступление традиционным львовским виншуванием:

Ковід, ковід, ковідниця,

Гарна в масці молодиця.

А без маски не така!

Дайте антисептика!

По завершению для всех присутствующих колядовали группа KURBASY, участники общества "Лемковщина" и львовский муниципальный хор "Гомин". А мэр раздавал детям-колядовщикам пампушки.

"В народе говорят:"Дидух в дом - вся нечисть из дома". Наш дидух - это наше единство. Когда мы вместе - мы большая сила. Рождество - это особый праздник для всех нас. Мы ожидаем чуда, рождение Иисуса Христа, ожидаем большей любви, радости. Но мы должны помнить, что источником любви и радости является каждый из нас. Давайте открывать наши сердца и наполнять этот мир любовью. Дай, Бог, нам всем мудрости и здоровья", - сказал Андрей Садовый.

На Святой вечер перед тем, как садиться за стол, хозяин вносит в дом дидуха. Так называют сноп пшеницы. Он виншует и ставит дидуха под образами. Потом стелет охапку сена в доме по полу. В народе этот обычай связывали с легендой о рождении Христа в яслях, хотя более вероятно видеть в нем пережитки магии плодородия.