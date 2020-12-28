Как украсили Львов накануне Нового года: сказочные фото

Фото: Валерий Шмаков

Автор: Валерий Шмаков Рождественская ярмарка на пл. Рынок

Накануне новогодних и рождественских праздников центр Львова украсили праздничной иллюминацией, а витрины магазинов и ресторанов - игрушками, гирляндами и елками.

В этом году Рождество во Львове будет проходить в адаптированном к карантинным нормам формате. Город откажется от проведения крупных мероприятий. Ради сохранения традиций планируется проведение тематических спектаклей, концертов и вертепов.

В частности, перед входом в Ратушу установили авторскую интерактивную рождественскую шопку. Инсталляция изображает сцену рождения Иисуса Христа. Ее сделал в прошлом году скульптор Антон Лубий. Пять двухметровых фигур библейских персонажей, вырезанных из тополя, разрисовывали дети. Зайти внутрь, рассмотреть или сделать фото могут все желающие.

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В последние дни 2020 Львовская национальная филармония имени М. Скорика приглашает на праздничные концерты. Будут звучать рождественские мелодии песен, колядок, вальсы Штрауса и классическая музыка, приуроченная Рождеству.

Также, 6 января на пл. Яворского с участием хора "Гомин" состоится традиционное установление Дидуха. В Шевченковском гаю проведут "Рождество в Гаю".

Рядом с городской елкой и на пл. Рынок начала работать рождественская ярмарка. Через карантин домиков втрое меньше, чем в прошлом году. Между ними небольшое расстояние. Здесь можно попробовать уличной еды, горячих напитков, сладостей и приобрести украинскую традиционную одежду. В этом году акцент сделали на продаже сувениров, чтобы каждый мог создать праздничную атмосферу дома.

Также с фонтана возле Оперного театра, который ежедневно играет классическую музыку, стали раздаваться колядки. Здесь их можно будет послушать в течение всего периода новогодних и рождественских праздников.

Городской председатель Львова Андрей Садовый призвал жителей города не участвовать в массовых мероприятиях, а праздновать дома.

"Львов готовится к празднованию Рождества в особых условиях. В этом году оно впервые будет проводиться не так, как обычно. Будут осуществляться особые меры безопасности из-карантинных ограничений. Однако мы понимаем, что этот рождественский период имеет свои традиции, и они будут сохранены. Акцент будет на проведении меньших мероприятий, небольших локациях, которые все равно позволят людям почувствовать дух Рождества", - отмечает заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко.

Мониторинговые группы ежедневно проводят рейды для проверки общепита и транспорта на соблюдение карантинных норм.

Общегородскую елку Львова торжественно зажгли 18 декабря, накануне Дня св. Николая. Новогоднее дерево привезли из Дрогобычского лесничества.