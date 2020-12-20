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воскресенье, 20 декабря 2020 10:56

Как открывали главную елку страны - впечатляющие фото
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Вчера, 19 декабря, в центре Киева на Софийской площади официально зажгли главную елку Украины. Впервые поставили искусственное дерево высотой в 32 м. Повесили более тысячи тематических игрушек в виде грибов, шишек, белок, птиц.

- В этом году концепция елки - "Сказочный лес", - рассказывает Надежда, одна из организаторов праздника. - Именно поэтому была и волшебная шляпа, которая вызвала такой шквал критики. Она должна была завершить образ зеленой красавицы. Конечно, звезда тоже должна была быть, но как отдельная декорация.

Главная елка страны высотой 32 метра.
Фото: Лилия Мыцко
На Софийской площади собралось несметное количество людей.
На площади был домик в форме подарка. Там каждые десять минут будет появляться интерактивная голограмма Святого Николая.
Гостей становилось все больше и больше.
Для детей работали праздничные карусели.

На площади развернули ярмарку со сладостями и согревающими напитками. Люди в основном покупали глинтвейн: гранатовый, мандариновый, малиновый и другие. За стакан платили от 70 грн.

Елку и небольшую сцену рядом с ней обставили забором. Вся площадь светилась праздничными огнями и была украшена живыми елками.

Несмотря на карантин на площади не было свободного места. К елке стояли огромные очереди.

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- И дети и взрослые ожидают чуда. Мы загадываем желания - и верим, что они исполнятся, - со сцены провозгласил поздравление мэр Киева Виталий Кличко. - Это обязательно произойдет. Надо верить в свою мечту и идти к ней, ведь уныние - не наш путь.

Когда елку открыли - загорелся праздничный бант на ней. Площадь затянуло дымом. Спасатели быстро потушили огонь.

Празднование новогодних и рождественских праздников в Киеве пройдет с 19 декабря по 19 января. Кроме главной елки, на новогоднем маршруте Киева можно увидеть еще две. Также в этом году впервые установили главную елку столицы. Она расположена возле Арки дружбы народов.

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Дата
20
декабря

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