Как открывали главную елку страны - впечатляющие фото

Вчера, 19 декабря, в центре Киева на Софийской площади официально зажгли главную елку Украины. Впервые поставили искусственное дерево высотой в 32 м. Повесили более тысячи тематических игрушек в виде грибов, шишек, белок, птиц.

- В этом году концепция елки - "Сказочный лес", - рассказывает Надежда, одна из организаторов праздника. - Именно поэтому была и волшебная шляпа, которая вызвала такой шквал критики. Она должна была завершить образ зеленой красавицы. Конечно, звезда тоже должна была быть, но как отдельная декорация.

Фото: Лилия Мыцко

На площади развернули ярмарку со сладостями и согревающими напитками. Люди в основном покупали глинтвейн: гранатовый, мандариновый, малиновый и другие. За стакан платили от 70 грн.

Елку и небольшую сцену рядом с ней обставили забором. Вся площадь светилась праздничными огнями и была украшена живыми елками.

Несмотря на карантин на площади не было свободного места. К елке стояли огромные очереди.

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- И дети и взрослые ожидают чуда. Мы загадываем желания - и верим, что они исполнятся, - со сцены провозгласил поздравление мэр Киева Виталий Кличко. - Это обязательно произойдет. Надо верить в свою мечту и идти к ней, ведь уныние - не наш путь.

Когда елку открыли - загорелся праздничный бант на ней. Площадь затянуло дымом. Спасатели быстро потушили огонь.

Празднование новогодних и рождественских праздников в Киеве пройдет с 19 декабря по 19 января. Кроме главной елки, на новогоднем маршруте Киева можно увидеть еще две. Также в этом году впервые установили главную елку столицы. Она расположена возле Арки дружбы народов.