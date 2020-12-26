Полиция спела "Щедрик"

Полиция выполнила "Щедрик". Фото: YouTube

Полицейские Киева выполнили на Софийской площади "Щедрик" украинского композитора Николая Леонтовича.

Композицию Леонтовича исполнил хор с оркестром по случаю Рождества. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Национальной полиции в Facebook.

Так полицейские поздравили украинцев с рождественскими и новогодними праздниками.

"Щедрик" известен во всем мире, на английском исполняется под названием Carol of the Bells.

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Композитор Николай Леонтович написал "Щедрик" в 1901 году. После этого он переписывал песню несколько раз. В своем окончательном виде обработка появилась в 1919 году.