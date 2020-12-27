Скандальная шляпа вернулась на Софийскую площадь

Шляпа обратно на Софии. Фото: Депо

Конструкцию в виде шляпы, которую ранее сняли с верхушки главной елки в Киеве, вернули на Софийскую площадь.

"Длиннющая очередь стоит к лучшему символическому месту, где можно загадать желание под волшебной шляпой. Символическое фото под ожидаемым арт-объектом сезона можно сделать у главной елки страны", - сообщила в фейсбуке директор Департамента культуры КГГА Диана Попова.

Шляпа возвышается над креслом, к которому подходят для съемки посетители праздничного города.

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Напомним, праздничную шляпу с главной елки страны сняли через негативные отзывы верующих.