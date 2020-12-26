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суббота, 26 декабря 2020 01:37

Поздравлений на Софийском Соборе больше не будет

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Поздравлений на Софийском Соборе больше не будет
На Софийском Соборе поздравления больше не будут транслировать. Фото: Сегодня

На колокольне Софийского Собора больше не будут транслировать поздравления, вместо них появятся снежинки.

С 18 декабря на колокольне отразились поздравления от 12500 человек из 40 стран мира, сообщает в Facebook соорганизатор проекта "Поздравления отовсюду" Ярослава Гресь.

В сети неоднозначно восприняли трансляцию текста на стены храма.

Администрация Софии Киевской дала согласие на приветствие - такие послания имеют давнюю традицию: люди вычеканивали свои пожелания на стенах храма начале десятого века.

Проект "Приветствие отовсюду" был создан, чтобы объединить людей, однако организаторы прислушиваются к критике и решили остановить проект на католическое Рождество.

Теперь, вместо посланий и поздравлений, на колокольню будут транслироваться маленькие снежинки. В следующем году проект снова будет работать, только уже на другой локации.

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Напомним, Новогодние локации в Киеве будут работать до середины января только при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий.

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