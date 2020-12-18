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пятница, 18 декабря 2020 15:10

Ведьмовская шляпа и "глаза дьявола" - чем поражали нынешние праздничные елки
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Сегодня вечером зажгут елки в большинстве украинских городов. Некоторые новогодние деревья поражают красотой, а некоторые уже прославились на всю страну курьезными случаями и нестандартными украшениями.

Gazeta.ua предлагает читателям посмотреть несколько историй таких елок.

Ведьмовская шляпа вместо рождественской звезды

Автор: facebook.com/kyivculture
  На столичной елке сменили верхушку
На столичной елке сменили верхушку

Больше всего прогремела главная новогодняя елка Украины. Ее разместили 10 декабря на Софийской площади Киева. Верхушку искусственного дерева высотой 31 м украсили 58-килограммовой шляпой. Пользователи в социальных сетях назвали ее ведьмовской и похожей на ту, что носили герои фильмов о Гарри Поттере.

Необычную верхушку раскритиковали и украинские священники.

"К какому празднику готовимся - Рождеству или Хэллоуину? Если ставите елку на святом месте, то нужно иметь здравый смысл и увенчать ее звездой, которая символизирует Рождество. А не колдовской шляпой", - написал в соцсети представитель Православной церкви Украины отец Иван Сидор.

Автор: "Сегодня"
  На столичной елке сменили верхушку
На столичной елке сменили верхушку

"Не думаю, что авторы идеи имели целью продвинуть что-то антихристианское. Однако это решение может быть интересно в других контекстах. Нехорошо для елки. Звезда на ней символизирует звезду, которая вела к месту рождения Сына Божьего. Инновации нужно вводить не на праздничных деревьях, а в системе государственного управления, - говорил председатель Патриаршей комиссии по делам молодежи Украинской греко-католической церкви Ростислав Пендюк.

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Через общественное возмущение шляпу все же сняли. На ее место поставили звезду.

"Шляпа символизировала сказку и была бы оберегом для лесных зверей, которыми украшено дерево. Это делали для детей. В наше время нужна сказка. Хочется веселого и счастливого. Особенно на фоне коронавируса. Жалею, что сняли шляпу. И должны были пойти на компромисс, потому что началось большое давление в соцсетях", - пояснил Игорь Добруцкий, директор компании Folk Ukraine, которая устанавливала елку.

"Глаз дьявола" вместо новогодних шариков

Необычные украшение придумали и для елки в Черкассах. Вместо привычных шариков на ней повесили метровые амулеты от сглаза, которые называют "глазами дьявола", или "глазами Фатимы".

Горожане на такую ​​елку отреагировали неоднозначно: "Это сувениры с Турции, а не украшения. Такое сделали не дизайнер, а воры, враги Украины", "То дьявольские глаза, то колдовской колпак. Люди, к чему мы катимся", "Шутили, что это талисманы, чтобы отогнать зло 2020 года от следующего 2021-го".

Автор: 4studio.com.ua
  В Черкассах елку украсили мистическими амулетами
В Черкассах елку украсили мистическими амулетами

Раскритиковали символику и в церкви.

"Амулет используют в некоторых религиозных практиках, но это противоположное христианству. Поскольку мы в большинстве христианская страна, то и должны придерживаться соответствующих правил. Подобные украшения для нас недопустимы", - сказал настоятиль храма в честь Кирилла и Мефодия Андрей Шиманович.

Исламские богословы вообще считают, что ношение таких амулетов притягивает проблемы.

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Елка с кладбища

Шокировали новогодним деревом в городе Дубно Ровенской области. Там 25-метровую елку срезали на кладбище, потому что она была аварийной, и разметили среди города.

Автор: racurs.ua
  Елку в Дубно привезли с кладбища
Елку в Дубно привезли с кладбища

"И что, что ее взяли на кладбище? Какая разница? Мы все вышли из земли и в землю уйдем. Ранее мы всегда покупали елку. Минимум обходилась бюджету города в 15 тысяч гривен. А тут бесплатно и еще очень хорошая. Кроме того, она представляла угрозу для памятников на кладбище. Отец Олег из Свято-Покровского собора освятил ее, так что ничего крамольного в том, откуда она, нет", - пояснил мэр Дубно Василий Антонюк.

Горожане неоднозначно отреагировали на елку. Одни считают идею рациональной, другие критикуют и спрашивают мэра, поставил бы он у себя во дворе елку, которая росла среди могил.

Герб вместо украшения

В Днепре установили традиционную 26-метровую новогоднюю елку, которая состоит из 6 ярусов, украшенных иллюминацией и более 300 игрушечными фонариками. Вроде ничего необычного, однако верхушку елки вместо рождественской звезды украсили гербом города, который будет светиться. Кроме того, на елку повесили украшения в виде обычных лампочек.

Автор: "Информатор"
  Елку в Днепре необычно украсили
Елку в Днепре необычно украсили
Автор: "Информатор"
  Елку в Днепре необычно украсили
Елку в Днепре необычно украсили

Украинцам стоит быть осторожными при покупке искусственных новогодних елок в Интернете. Злоумышленники создают фальшивые сайты с привлекательными ценами.

На такие сайты можно попасть через рекламу в интернете. Аферисты заманивают людей приятным ценам. Далее действуют по следующей схеме - выманивают предоплату по безналичному расчету и, собрав определенное количество денег, сайт просто исчезает, а людей - блокируют.

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18
декабря

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