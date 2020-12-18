Ведьмовская шляпа и "глаза дьявола" - чем поражали нынешние праздничные елки

Сегодня вечером зажгут елки в большинстве украинских городов. Некоторые новогодние деревья поражают красотой, а некоторые уже прославились на всю страну курьезными случаями и нестандартными украшениями.

Gazeta.ua предлагает читателям посмотреть несколько историй таких елок.

Ведьмовская шляпа вместо рождественской звезды

Автор: facebook.com/kyivculture На столичной елке сменили верхушку

Больше всего прогремела главная новогодняя елка Украины. Ее разместили 10 декабря на Софийской площади Киева. Верхушку искусственного дерева высотой 31 м украсили 58-килограммовой шляпой. Пользователи в социальных сетях назвали ее ведьмовской и похожей на ту, что носили герои фильмов о Гарри Поттере.

Необычную верхушку раскритиковали и украинские священники.

"К какому празднику готовимся - Рождеству или Хэллоуину? Если ставите елку на святом месте, то нужно иметь здравый смысл и увенчать ее звездой, которая символизирует Рождество. А не колдовской шляпой", - написал в соцсети представитель Православной церкви Украины отец Иван Сидор.

Автор: "Сегодня" На столичной елке сменили верхушку

"Не думаю, что авторы идеи имели целью продвинуть что-то антихристианское. Однако это решение может быть интересно в других контекстах. Нехорошо для елки. Звезда на ней символизирует звезду, которая вела к месту рождения Сына Божьего. Инновации нужно вводить не на праздничных деревьях, а в системе государственного управления, - говорил председатель Патриаршей комиссии по делам молодежи Украинской греко-католической церкви Ростислав Пендюк.

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Через общественное возмущение шляпу все же сняли. На ее место поставили звезду.

"Шляпа символизировала сказку и была бы оберегом для лесных зверей, которыми украшено дерево. Это делали для детей. В наше время нужна сказка. Хочется веселого и счастливого. Особенно на фоне коронавируса. Жалею, что сняли шляпу. И должны были пойти на компромисс, потому что началось большое давление в соцсетях", - пояснил Игорь Добруцкий, директор компании Folk Ukraine, которая устанавливала елку.

"Глаз дьявола" вместо новогодних шариков

Необычные украшение придумали и для елки в Черкассах. Вместо привычных шариков на ней повесили метровые амулеты от сглаза, которые называют "глазами дьявола", или "глазами Фатимы".

Горожане на такую ​​елку отреагировали неоднозначно: "Это сувениры с Турции, а не украшения. Такое сделали не дизайнер, а воры, враги Украины", "То дьявольские глаза, то колдовской колпак. Люди, к чему мы катимся", "Шутили, что это талисманы, чтобы отогнать зло 2020 года от следующего 2021-го".

Автор: 4studio.com.ua В Черкассах елку украсили мистическими амулетами

Раскритиковали символику и в церкви.

"Амулет используют в некоторых религиозных практиках, но это противоположное христианству. Поскольку мы в большинстве христианская страна, то и должны придерживаться соответствующих правил. Подобные украшения для нас недопустимы", - сказал настоятиль храма в честь Кирилла и Мефодия Андрей Шиманович.

Исламские богословы вообще считают, что ношение таких амулетов притягивает проблемы.

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Елка с кладбища

Шокировали новогодним деревом в городе Дубно Ровенской области. Там 25-метровую елку срезали на кладбище, потому что она была аварийной, и разметили среди города.

Автор: racurs.ua Елку в Дубно привезли с кладбища

"И что, что ее взяли на кладбище? Какая разница? Мы все вышли из земли и в землю уйдем. Ранее мы всегда покупали елку. Минимум обходилась бюджету города в 15 тысяч гривен. А тут бесплатно и еще очень хорошая. Кроме того, она представляла угрозу для памятников на кладбище. Отец Олег из Свято-Покровского собора освятил ее, так что ничего крамольного в том, откуда она, нет", - пояснил мэр Дубно Василий Антонюк.

Горожане неоднозначно отреагировали на елку. Одни считают идею рациональной, другие критикуют и спрашивают мэра, поставил бы он у себя во дворе елку, которая росла среди могил.

Герб вместо украшения

В Днепре установили традиционную 26-метровую новогоднюю елку, которая состоит из 6 ярусов, украшенных иллюминацией и более 300 игрушечными фонариками. Вроде ничего необычного, однако верхушку елки вместо рождественской звезды украсили гербом города, который будет светиться. Кроме того, на елку повесили украшения в виде обычных лампочек.

Автор: "Информатор" Елку в Днепре необычно украсили

Автор: "Информатор" Елку в Днепре необычно украсили

Украинцам стоит быть осторожными при покупке искусственных новогодних елок в Интернете. Злоумышленники создают фальшивые сайты с привлекательными ценами. На такие сайты можно попасть через рекламу в интернете. Аферисты заманивают людей приятным ценам. Далее действуют по следующей схеме - выманивают предоплату по безналичному расчету и, собрав определенное количество денег, сайт просто исчезает, а людей - блокируют.