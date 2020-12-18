Как мошенники обманывают украинцев при покупке новогодних елок

Злоумышленники создают фальшивые сайты с привлекательными ценами. Фото: pixabay.com

Украинцам стоит быть осторожными при покупке искусственных новогодних елок в Интернете. Злоумышленники создают фальшивые сайты с привлекательными ценами.

На такие сайты можно попасть через рекламу в интернете. Аферисты заманивают людей приятным ценам. Далее действуют по следующей схеме - выманивают предоплату по безналичному расчету и, собрав определенное количество денег, сайт просто исчезает, а людей - блокируют, рассказывает "Сегодня".

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Распознать мошеннический ресурс сложно. Эксперты советуют внимательно изучить сайт.

Стоит проверить в интернете телефон, который указан на сайте. Предыдущие жертвы могли сообщить, что он мошеннический. Также следует почитать отзывы на этот магазин. Можно еще обратить внимание на цены. Если они намного ниже рыночных - стоит задуматься.

Однако это не единственный фактор риска. В интернете могут продать также бракованную елку. Поэтому, лучше покупать деревья в обычном магазине.

2020 года новогодние деревья снова подорожали. Маленькое дерево в столице стоит 250-300 грн, а большое, под 3 м - до 2 тыс грн. Средняя елка, высотой примерно 1,8 м, обойдется в 600 грн.