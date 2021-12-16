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четверг, 16 декабря 2021 12:06

Что приготовить на Новый год, чтобы задобрить хозяина года

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Что приготовить на Новый год, чтобы задобрить хозяина года
По китайскому календарю год Черного Водяного Тигра наступит через месяц – на рассвете 1 февраля. Фото: pixabay.com

На новогоднем столе должна быть свинина, баранина, индейка или курица. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"По китайскому календарю год Черного Водяного Тигра наступит через месяц – на рассвете 1 февраля, – говорит астролог. – Но угодить хозяину года украинцы смогут уже ночью 1 января. Советую приготовить мясо. Птицу запеките в рукаве. Избегайте дичи. Мясо лучше тушить, чем жарить на огне. Шашлык – неуместен. Если очень хочется, то пусть будет сочным, а не пересушенным. Рыбу приобретите морскую. На гарнир выберите чечевицу, черный рис, булгур и вермишель из жестких видов пшеницы. Сварите плов".

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Если любите Наполеон, в Новый год его лучше заменить на медовик, пропитанный бисквит, шарлотку, сникерс и десерты с большим количеством орехов.

"Можно пить ликеры и бальзамы, – говорит Максимова. – Скажите "нет" водке. Коньяка и шампанского тоже должно быть немного. Напитки с пузырьками в этом году на стол ставить не стоит. Если любите пиво, купите темное. Пейте глинтвейн, соки и компоты, чаи из калины, малины, смородины".

Астролог назвала знаки, которых в 2022 году ждут богатство и успех.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
16
декабря

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